Vulkano tipo rampą Saudo Arabijoje išbandęs lietuvis: „Pritrūko sėkmės“

Tai – aukštesnė 29-erių sportininko iškovota pozicija nei debiutinėse planetos pirmenybėse 2023 metais: tąkart Glazge (Škotija) jis buvo 63-ias.
„Į čempionatą išvykau geros savijautos ir jaučiausi puikiai pasiruošęs. Pirmosios treniruočių dienos metu susidūriau su iššūkiu, kai teko prisitaikyti prie itin didelių rampų, bet antrąją jaučiausi daug geriau – išbandžiau visus planuotus triukus ir buvau pasiruošęs kvalifikacijai. Deja, bet pirmojo važiavimo metu, praėjus 11 sekundžių, stipriai kritau. Triuką atlikau sklandžiai, tačiau leisdamasis galiniu ratu kliudžiau rampos kampą ir praradau balansą. Bandžiau tęsti važiavimą, nors puikiai supratau, kad važiavimas jau prarastas. Antrojo važiavimo metu vėl klydau – slystelėjo koja atliekant šuolį per rampą. Apmaudu klysti tokiose vietose, kuriose įprastai neklystu“, – savo pasirodymą įvertino M. Lagauskas.
Sportininko teigimu, čempionatui jis jautėsi puikiai pasirengęs, o varžyboms skirtas parkas su figūrų išdėstymu ir gausa buvo parankus mūsiškio važiavimo stiliui.
„Pasaulio čempionato parkas išsiskyrė itin didele vulkano tipo rampa, tačiau turėjo ir įprastas figūras, o jų gausa bei išdėstymas mano važinėjimo stiliui buvo gan palankūs. Šį kartą čempionate pritrūko tiesiog sėkmės, nes didelio startinio jaudulio nejaučiau, o per dvi praktikos dienas nekritau nė karto. Bet tai yra šio sporto dalis, klysta net ir labiausiai patyrę sportininkai. Džiaugiuosi galimybe po metų pertraukos vėl startuoti UCI pasaulio čempionate“, – teigė M. Lagauskas.
Pasaulio čempiono titulą iškovojo prancūzas Anthony Jeanjean, pranokęs amerikietį Marcusą Christopherį bei australą Loganą Martiną.
Viena ekstremaliausių dviračių sporto rungčių – laisvojo stiliaus BMX varžybos – olimpinių žaidynių programoje debiutavo 2021-aisiais Tokijuje. Nors M. Lagauskui jau pavyko iškovoti keturis Lietuvos čempiono titulus, mintis apie dalyvavimą 2028 metų žaidynėse Los Andžele druskininkietis veja šalin.
„Dalyvaudamas varžybose visada siekiu kuo geresnio rezultato. BMX sportas nėra mano pagrindinis užsiėmimas: važinėju profesionaliai, tačiau tai yra mano hobis, o ne profesija. Lygis, kurį pasiekiau per ilgus metus, leidžia man dalyvauti pasaulinėse varžybose, tačiau konkuruoti aukščiausiame lygyje ir varžytis dėl patekimo į olimpines žaidynes nesu pajėgus. Olimpinė svajonė turėtų užgimti jaunesnėje sportininkų kartoje, o aš mielai pasidalinsiu savo sukaupta patirtimi“, – sakė M. Lagauskas.
Spalio 3–5 dienomis Eindhovene (Nyderlandai) vykusį Europos čempionatą Lietuvos dviratininkas praleido dėl traumos, nors toms pirmenybėms ruošėsi su šios šalies dviratininkais. Didžiąją sezono dalį sportininkas treniravosi jam pačiam priklausančiame „Riders Hive“ parke Druskininkuose.
„Nepaisant to, kad BMX laisvasis stilius yra olimpinė disciplina, kaip profesionalus sportas tai siaura niša. Dalyvių sąrašas pasaulinėse varžybose kinta labai nedaug. Talentų ugdymas užtrunka, net ir jauniausi 16–18 metų dalyviai važinėja bent 10 metų, o čempionai – apie 20 metų. Pats važinėju jau beveik 15 metų. Treniravimasis šiam sportui yra labai imlus laikui – greita sėkmė tiesiog neįmanoma“, – paaiškino M. Lagauskas.
Europos dviračių kroso čempionate – keturi lietuviai
Sekmadienį Belgijoje vykusiame Europos dviračių kroso (CX) čempionate dalyvavo keturi Lietuvos dviratininkai, tarp kurių sėkmingiausiai pasirodė merginų jaunimo grupėje startavusi Irmantė Aleliūnaitė. Mūsiškė užėmė 26 vietą iš 41 sportininkės, nugalėtojai čekei Barborai Bukovskai nusileidusi 4 min. 5 sek.
Taip pat 26 vietą iš tiek pat startavusių dalyvių užėmė vyrų elito grupėje varžęsis Dovydas Lukšas, jaunimo vaikinų varžybose Martynas Medelinskas buvo 58-as, o Lukas Skikas – 60-as.
„Irmantės pasirodymą vertinčiau kaip gerą: sportininkė startavo iš paskutinės eilės ir finišavo 26-a. Mergina pirmą kartą važiavo tokioje smėlėtoje kroso (CX) trasoje. Iš vaikinų galbūt tikėjausi kiek geresnio rezultato, bet smėlis, jaudulys, bėgimas buvo tie elementai, kurie neleido pasiekti aukštų rezultatų. Dovydo tikslas buvo atsilaikyti kiek įmanoma ilgiau su profesionaliose komandose važiuojančiais sportininkais, bet starte neįsisegęs batas neleido likti grupėje ir važiuoti kartu: jaudulys ir nemažai bėgimo smėliu atnešė tokį rezultatą, kokį turime“, – komentavo kroso rinktinės atstovas Tautvydas Lukšas.
Pasak dviračių sporto specialisto, pasirodymas Europos čempionate sportininkams atnešė neįkainojamos patirties.
„Mes Lietuvoje tik pradedame augti ir auginti sportininkus šioje dviračių disciplinoje. Tikiuosi, būsimi startai rezultatų atžvilgiu tik gerės, svarbiausia, kad jaunimui patinka, jie mėgaujasi dalyvavimu varžybose bei tikisi visų palaikymo“, – sakė T. Lukšas.