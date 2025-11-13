Tinklininkės M. Paulikienė ir A. Raupelytė tolimojoje Australijoje pradeda kovas pasaulio čempionate

Lietuvos komanda – tinklininkės bei treneris Simas Paulikas – į Australiją atvyko savaitgalį, kad turėtų laiko aklimatizacijai. Trečiadienį jos dalyvavo oficialioje atidarymo ceremonijoje.
„Atvykome tik prieš kelias dienas, todėl laiko juostų skirtumas (8,5 val.) tikrai jaučiasi. Naktimis miegame pakankamai gerai, bet ir dienos metu dar norisi miego“, – sakė A. Raupelytė.
2023 metų pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatas vyko Meksikoje. A. Raupelytė neslepia, kad pati varžybų aplinka Australijoje gerokai skiriasi.
„Kontrastas tikrai didelis. Šiais metais čempionatas vyks parke, apsuptame žalumos, upės ir modernių pastatų. Vieta tikrai labai graži. Patogu ir tai, kad šiais metais gyvename prie pat aikštelių“, – pabrėžė Lietuvos tinklininkė.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė jau turėjo kelias treniruotes lauko aikštelėse su pajėgiomis Prancūzijos ir Italijos poromis. Taip pat organizatoriai kiekvienai komandai skyrė po 30 min. išbandyti centrinę turnyro aikštelę, kuri yra po stogu, tačiau turi vieną atvirą šoną, pro kurį įeina vėjas. Šioje centrinėje aikštėje lietuvės žais paskutines grupės rungtynes sekmadienį.
„Jau spėjome apsiprasti prie aikštyno ir esame pasiruošusios rytojaus kovoms. Patekome į pakankamai stiprų pogrupį, todėl lengvų pergalių nesitikime, bet esame pasiruošusios kovoti dėl kiekvieno taško“, – teigė A. Raupelytė.
Penktadienį ryte Lietuvos laiku lietuvės pirmosiose G grupės rungtynėse susitiks su ispanėmis Daniela Alvarez ir Tania Moreno. Pasaulio reitinge ispanės yra 19-os, lietuvės – 22-os.
Tai bus trečioji šių komandų tarpusavio akistata. 2024 ir 2025 metais „Challenger“ turnyruose abu sykius pajėgesnės buvo Ispanijos paplūdimio tinklininkės.
Šeštadienį M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su Molly Shaw ir Kelly Cheng, sekmadienį – su australėmis Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.
Į atkrintamąsias varžybas pateks po tris stipriausias grupių komandas.
Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate dalyvauja po 48 vyrų ir moterų komandas. Bendrą čempionato prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.