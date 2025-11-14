Penktadienį Vilniuje – išskirtinis MMA bušido turnyras

Po penkerių metų pertraukos į narvą sugrįžta Laurynas Sriubiškis – jo laukia kova su varžovu iš Norvegijos Olve Amin Ovstetun. Laurynas Sriubiškis trumpai apie pasiruošimą:jaučiuosi labai gerai, svoris padarytas. Tai, kad rytoj kovosiu narve man jokios įtakos nedarys, esu keletą kartų kovojęs. Tikiuosi, rytoj būsiu geriausios savo formos ir parodysiu gerą kovą.“
Tuo tarpu Olve sako: „Aš esu vikingas. Čia atvykau kovoti, o ne kalbėti.“
Seniai narve matytas Vitold Jagėlo stos į kovą su klaipėdiečiu Mindaugu Bartkumi. Prognozuojama sunki ir įnirtinga dvikova. Savimi užtikrintas Mindaugas Bartkus: „Esu jaunas kovotojas, visiškai neturiu, ko prarasti, todėl nejaučiu jokio spaudimo. Tikslas – pargriauti priešininką ir laimėti.“
Kristupas Jančiauskas prieš kovą kalbėjo, jog savo ambicijos tapti pačiu garsiausiu ir žiūrimiausiu kovotoju neatsisako, jam patinka dideli iššūkiai, kuo sunkesnė kova – tuo daugiau motyvacijos ji suteikia, todėl yra labai patenkintas šiuo iššūkiu. Tačiau prieš jį kovosiantis Samuelis Šorochovas tegia: „Tu, sakei, pakursi areną, tačiau aš viską nugesinsiu.“
Kęstutis Kavaliauskas sieks iškovoti galimybę ateityje kovoti dėl KOK čempiono diržo. Jo varžovas – gerai žinomas marokietis Akram Belmekki. Kęstutis konferencijos metu pažymėjo: „Jokio spaudimo nejaučiu, žinau, kad laimėsiu.“
20:00 – MAIN CARD
- Vitold Jagėlo (Lietuva) vs. Mindaugas Bartkus (Lietuva)
- Olve Amin Ovstetun (Norvegija) vs. Laurynas Sriubiškis (Lietuva)
- Akram Belmekki (Marokas) vs. Kęstutis Kavaliauskas (Lietuva)
- Rodrigo Mineiro (Brazilija) vs. Tadd Ilgas (Lietuva)
- Samuelis Šorochovas (Lietuva) vs. Kristupas Jančiauskas (Lietuva)
- Karolis Dorofejevas (Lietuva) vs. Aivaras Papečkys (Lietuva)
- Benas Šorochovas (Lietuva) vs. Erik Raškov (Lietuva)
- Vaidas Jagėlavičius (Lietuva) vs. Emilis Panceris (Lietuva)
- Valts Volkolakovs (Latvia) vs. Adomas Razma (Lietuva)
- Tonny Blaise Njapu Ngemo (Kamerūnas) vs. Gediminas Makauskas (Lietuva)
19:00 – PRELIM CARD
- Martins Ieklavs (Lietuva) vs. Darius Jakubynas (Lietuva)
- Dominykas Maluška (Lietuva) vs. Jan Paknys (Lietuva)
- Ugnė Jankauskaitė (Lietuva) vs. Liepa Daugirdaitė (Lietuva)
- Nojus Jagėlavičius (Lietuva) vs. Daigar Kosporovič (Lietuva)
- Justinas Lavrušinas (Lietuva) vs. Arnoldas Bistrickas (Lietuva)
Bilietus galima įsigyti bilietai.lt, o turnyrą gyvai stebėti per www.fightplus.eu
Daugiau informacijos www.bushido.lt
