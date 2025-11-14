Rankinio Čempionų lygoje – vokiečių diktatas

Ketvirtadienį vyrų rankinio Čempionų lygoje baigėsi pirmasis ratas. Visoms komandoms sužaidus po septynerias rungtynes grupėse pirmauja Vokietijos čempionė Berlyno „Füchse“ ir Čempionų lygos nugalėtojo vardą ginantis „Magdeburg“.
Abi Vokietijos komandos sugebėjo pirmąjį ratą baigti nepraradusios nė taško, nors berlyniečius ketvirtadienį septintajame ture sunerimti privertė Lisabonos „Sporting“ rankininkai. „Füchse“ išvykoje Portugalijos čempionus palaužė minimaliu skirtumu 38:37.
Tai buvo ne pirma per plauką iškovota „Füchse“ pergalė. Praėjusiuose turuose Berlyno komanda taip pat tik vieno įvarčio skirtumu įveikė Bukarešto „Dinamo“ bei „Veszprém“ ekipas.
„Magdeburg“ šią savaitę nugalėjo lengviau – namie pranoko grupės autsaiderę „Zagreb“ komandą 27:22. Tačiau praėjusiuose turuose varžovai raudono kilimo netiesė ir Magdeburgo rankininkams, kurie žaidžia be pagrindinio vartininko Nikolos Portnerio, diskvalifikuoto už antidopingo taisyklių pažeidimą. „Magdeburg“ sąskaitoje irgi yra dvi vieno įvarčio skirtumu pasiektos pergalės prieš „Barcelona“ ir Plocko „Wisła“ komandas.
Nesvarbu kokiu skirtumu pasiekta pergalė, už ją vis tiek skiriami du taškai. Tai ir buvo svarbiausia „Magdeburg“ treneriui Bennetui Wiegertui: „Pasiekėme puikų tarpinį tikslą – pirmasis ratas buvo idealus. Bet kitą savaitę žaisime kitas rungtynes, todėl privalome tęsti pradėtą darbą“.
Įdomu, kad Čempionų lygos lyderiai nėra Vokietijos lygos lyderiai: „Magdeburg“ (19 tšk.) užima antrąją vietą, „Füchse“ (16) – ketvirtąją vietą. Lentelės viršuje įsitaisė „Flensburg-Handewitt“ (20), o tarp dviejų Čempionų lygoje žaidžiančių komandų įsiterpė labiausiai tituluotas šalies klubas „Kiel“ (16).
Nė viena Vokietijos komanda neprarado nė vieno taško ir antrajame pagal rangą žemyno turnyre Europos lygoje. Šiame turnyre žaidžia keturios vokiečių komandos: „Kiel“, „Flensburg-Handewitt“, „Melsungen“ ir „Hannover“. Iš viso šešios Vokietijos komandos šį rudenį žaidė 28 tarptautines rungtynes ir per jas pasiekė 28 pergales.
Čempionų lygos grupėse žaidžia po aštuonias komandas. Po dvi geriausias grupių komandas iškart pateks į ketvirtfinalį, o komandos, kurios užims nuo trečiosios iki šeštosios vietos, žais aštuntfinalyje.
Neklumpantys grupių lyderiai jau įkėlė vieną koją į ketvirtfinalį, o geriausias galimybes užimti bent antrąją vietą turi „Aalborg“ ir „Barcelona“.
Danijos čempionas „Aalborg“ iškovojo 11 taškų ir trimis taškais lenkia A grupėje trečiąją vietą besidalijančias „Nantes“, „Veszprém“ ir „Sporting“ komandas.
Dar tvirtesnė „Barcelona“ padėtis. „Mėlyni-granatiniai“ per pirmąjį ratą iškovojo 12 taškų ir artimiausią persekiotoją „Wisła“ ekipa lenkia keturiais taškais. O ketvirtąją vietą B grupėje besidalijančios „Szeged“, Paryžiaus PSG ir „Gudme“ komandos iškovojo tik po 6 taškus – dukart mažiau negu „Barcelona“.
Abiejose grupėse yra ir aiškūs autsaideriai. Bukarešto „Dinamo“ (A grupė) ir „Zagreb“ (B grupė) pralaimėjo visas septynerias rungtynes ir neturi nė taško.
Pirmajame rate rezultatyviausiai žaidė „Füchse“ ekipos lyderis danas Mathiasas Gidselis. Jis per 7 rungtynes įmetė 69 įvarčius.
Daugiau negu pusšimtį įvarčių pelnė dar keturi žaidėjai: 57 – danas Frederikas Bjerre iš „Gudme“, 56 – portugalas Francisco Costa iš „Sporting“, 55 – Elohimas Prandi iš PSG, 52 – islandas Omaras Magnussonas iš „Magdeburg“.
Šį rudenį per dvejas Čempionų lygos rungtynes teisėjavo Lietuvos teisėjai Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. Varėniškiai abu kartus keliavo į Vokietiją ir po sykį dirbo Berlyno bei Magdeburgo arenose.
Grupių lentelės po pirmojo rato:
A grupė: Berlyno „Füchse“ – 14, „Aalborg“ – 11, „Nantes“ – 8, „Veszprém“ – 8, Lisabonos „Sporting“ – 8, „Kielce“ – 5, „Kolstad“ – 2, Bukarešto „Dinamo“ – 0.
B grupė: „Magdeburg“ – 14, „Barcelona“ – 12, Plocko „Wisła“ – 8, „Szeged“ – 6, Paryžiaus PSG – 6, „Gudme“ – 6, Bitolos „Pelister“ – 4, „Zagreb“ – 0.
