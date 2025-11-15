„LTU Aquatics“ komandinę taurę iškovojo kauniečiai: geriausiais plaukikais tapo D. Rapšys ir K. Teterevkova

Geriausiu varžybų plaukiku tapo Šiaulių „Delfino“ atstovas Danas Rapšys, o antrąją vietą pasidalino šiaulietis Andrius Šidlauskas ir Kauno plaukimo mokyklos lyderis T. Juška.
Danas Rapšys I vieta – 2497 tšk.
Tajus Juška II vieta – 2450 tšk.
Andrius Šidlauskas II vieta – 2450 tšk.
Geriausia varžybų plaukike tapo „LTU Aquatics“ sportininkė Kotryna Teterevkova, antrąją vietą iškovojo Lietuvos rekordus gerinusi šiaulietė Emilija Pociūtė, o trečiąją – Sostinės SC lyderė Smiltė Plytnykaitė.
Kotryna Teterevkova I vieta – 2488 tšk.
Emilija Pociūtė II vieta – 2279 tšk.
Smiltė Plytnykaitė III vieta – 2263 tšk.
Trys geriausios varžybų komandos ir šeši geriausi varžybų sportininkai buvo apdovanoti „PapildistasSHOP“ įsteigtomis dovanomis.
TOP6 varžybų sportininkai taip pat buvo apdovanoti ir asociacijos „LTU Aquatics“ įsteigtais piniginiais prizais.
Geriausia varžybų komanda tapo Kauno plaukimo mokykla, kurių nenuginčijamais lyderiais tapo T. Juška ir I. Visockaitė. Antrąją vietą komandinėje įskaitoje užėmė Sostinės sporto centras, ten komandą į sėkmę vedė S. Plytnykaitė ir Mykolas Tuskenis. Trečiąją vietą iškovojo Šiaulių „Delfino“ komanda, kurioje išsiskyrė D. Rapšys ir A. Šidlauskas.
Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavo Sostinės sporto centro sportininkai.
Kauno plaukimo mokykla I vieta – 342 tšk.
Sostinės sporto centras II vieta – 282 tšk.
Šiaulių Delfinas III vieta – 207 tšk.
Panevėžio Žemyna IV vieta – 204 tšk.
Klaipėdos Gintaro SC V vieta – 116 tšk.
Kauno sporto mokykla Startas VI vieta – 78 tšk.
LTU Aquatics 19+ VII vieta – 75 tšk.
LTU Aquatics VIII vieta – 45 tšk.
Druskininkų sporto centras IX vieta – 5 tšk.
Sporto mokykla Nemunas X vieta – 4 tšk.
Alytaus sporto centras X vieta – 4 tšk.
Antrąją varžybų dieną buvo pagerinti dar 5 Lietuvos amžiaus grupių rekordai, juos skynė kaunietis T. Juška, o Tajaus bendraklubis Vilius Keršys ir Sostinės SC atstovas Mykolas Tuskenis pagerino po vieną.
Tajus Juška 50 m peteliške 23,56 sek. – LR, vaikinų iki 17 metų.
Tajus Juška 100 m laisvu stiliumi 47,69 sek. – LR, vaikinų iki 17 metų.
Tajus Juška 200 m peteliške 1:56,91 sek. – LR, vaikinų iki 17 metų.
Vilius Keršys 200 m kompleksiniu būdu 2:06,78 sek. – LR, vaikinų iki 15 metų.
Mykolas Tuskenis 200 m nugara 1:54,11 sek. – LR, vaikinų iki 17 metų.
Kitos „LTU Aquatics“ organizuojamos varžybos – gruodžio 19–21 dienomis Vilniuje.