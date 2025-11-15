„Šviesos“ rankininkus egzaminuos didelių pergalių laikus primiršęs Norvegijos klubas

Europos taurės turnyro burtai Vilniaus „Šviesos“ rankininkams buvo rūstūs. Vilniaus komanda trečiojo pagal rangą žemyno turnyro trečiajame rate kovos su vienu iš pagrindinių favoritų Sandefjordo „Runar“ klubu iš Norvegijos. Pirmosios rungtynės vyks sekmadienį apie 46 tūkstančius gyventojų turinčiame Sandefjorde, atsakomosios – kitą šeštadienį (lapkričio 22 d.) Vilniuje.
„Runar“ praėjusį sezoną pateko į Europos taurės pusfinalį, bet Sandefjordo rankininkams ramybės neduoda „Nærbø“ šlovė. 2022 metais „Nærbø“ tapo vos antruoju Norvegijos klubu, žaidusiu vieno iš Europos turnyrų finale ir laimėjusiu lemiamas rungtynes.
Veikė du stiprūs klubai
Norvegijos mastais nedidelis Sandefjordas XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje buvo tapęs svarbiausia šalies vyrų rankinio tvirtove. Tuo metu mieste veikė du stiprūs klubai TIF ir „Runar“, kurie kovą dėl šalies čempiono vardo pavertė vos ne Sandefjordo vidaus reikalu.
Nuo 1991 iki 2006 metų per šešiolika sezonų Norvegijos pirmenybių aukso medalius tik tris kartus iškovojo ne Sandefjordo komandos.
Sandefjordo mūšiuose pergalės dainas dažniau traukdavo TIF rankininkai. Šis klubas šalies čempionu tapo devynis kartus.
„Runar“ varžovus iš kitos miesto dalies pastūmė tik keturis sykius: triskart iš eilės 1994, 1995 bei 1996 metais ir po kelių sezonų pertraukos 2000 metais.
Aukso laikai baigėsi šio amžiaus pradžioje. Pirmiau susilpnėjo „Runar“, paskui dar labiau nusilpo TIF klubas. Pirmojo dešimtmečio pabaigoje it perkūnas iš giedro dangaus trenkęs sunkmetis taip prispaudė didžiausią miesto klubą TIF, kad jo rankinio padalinys buvo priverstas jungtis su dviem mažesniais klubais ir 2011 metais mieste pradėjo veikti naujas klubas „Sandefjord Handball“.
„Runar“ struktūros permainų išvengė, bet dėl medalių nebekovojo, o praėjusio dešimtmečio viduryje Sandefjordo rankinis taip sunyko, kad du sezonus Norvegijos lygoje nežaidė nė viena šio miesto komanda.
Pirmasis atsitiesė „Runar“ klubas, 2018 metais iškovojęs teisę grįžti į stipriausią šalies rankinio pakopą.
Spindėjo brolis ir sesuo
Sandefjordo rankinio klestėjimo laikotarpiu profesionalo karjerą pradėjo garsiausi šiame mieste išugdyti rankininkai brolis ir sesuo Frankas ir Heidi Loke. Abu Loke apie 2000 metus pirmuosius žingsnius didžiajame rankinyje žengė vilkėdami „Runar“ klubo aprangą.
Tiesa, sykį į Europos pirmenybių geriausių žaidėjų septynetą išrinkto Franko žvaigždė, galbūt ir dėl sudėtingo charakterio, spindėjo trumpai.
Tuo tarpu daugkartinė Europos, pasaulio ir olimpinė čempionė Heidi daug metų buvo laikoma viena iš geriausių pasaulio rankininkių.
Neaukšta, bet kresna „Runar“ klubo auklėtinė yra galbūt net geriausia šio amžiaus linijos žaidėja. Įdomu, kad 193 centimetrų ūgio Frankas buvo net 20 centimetrų aukštesnis už seserį.
F.Lokės pavardę norvegai dažnai mini ir jam baigus žaidėjo karjerą. Buvęs rankininkas dalyvauja ultratriatlonuose, dukart įkopė į Everestą ir į K2 viršūnę, dalyvaudavo norvegų TV2 televizijos pramoginėse laidose, iš kurių prieš kelerius metus buvo triukšmingai išmestas dėl nederamo elgesio.
F.Lokė į skandalus įsiveldavo dar būdamas rankininkas. 2009 metais jis buvo diskvalifikuotas devyniems mėnesiams, nes vienu metu sudarė sutartis su dviem klubais.
Ryškiausia asmenybė – treneris
Šiuo metu ryškiausia „Runar“ asmenybė yra ne kuris nors žaidėjas, bet 43 metų treneris Bjarte Myrholas, kuris yra laikomas vienu iš geriausių visų laikų Norvegijos rankininkų.
B.Myrholas per žaidėjo karjerą beveik du dešimtmečius rungtyniavo Norvegijos rinktinėje, iškovojo du pasaulio pirmenybių sidabro medalius, ir abiejuose turnyruose, kuriose norvegai tapo vicečempionais, buvo išrinktas į geriausių žaidėjų septynetą.
Per rinktinių rungtynes B.Myrholui yra tekę pasistumdyti ir su dabartiniu Vilniaus „Šviesos“ treneriu Gintaru Cibulskiu. Juo labiau kad abu šie tvirti vyrai žaidė toje pačioje linijos žaidėjo pozicijoje. Ir B.Myrholas, ir G.Cibulskis žaidė 2016 metų lapkritį Vilniuje per Europos pirmenybių atrankos varžybas vykusiose rungtynėse, kuriose Lietuvos rinktinė sugebėjo įveikti skandinavus 32:29 ir pasiekė vieną iš svariausių praėjusio dešimtmečio pergalių.
Būdamas rankininkas B.Myrholas keturis sezonus vilkėjo kito Sandefjordo klubo TIF aprangą ir padėjo pagrindiniams „Runar“ varžovams keturis kartus paeiliui tapti čempionais. Maža to, 2005 metais B.Myrholas buvo išrinktas geriausiu Norvegijos pirmenybių rankininku, o iškart po to išvyko žaisti į užsienį.
B.Myrholas žaidėjo karjerą baigė po 2021 metų Tokijo olimpinių žaidynių. Pernai jis grįžo į Sandefjordą, bet jau kaip naujasis „Runar“ komandos treneris.
Ketvirtfinalio užkeikimas
Praėjusių Norvegijos pirmenybių reguliariajame sezone pradedančio trenerio B.Myrholo vadovaujami „Runar“ rankininkai užėmė trečiąją vietą, bet ketvirtfinalyje, turėdami aikštės pranašumą, pralaimėjo „Arendal“ komandai.
Nacionalinių varžybų ketvirtfinalis „Runar“ ekipai apskritai yra lyg užkeiktas. Praėjusiais metais „Runar“ net keturis kartus paeiliui Norvegijos lygos reguliariajame sezone užėmė trečiąją arba ketvirtąją vietą, bet ketvirtfinalio kliūtį peržengė tik vieną kartą – 2023 metais. Maža to, nuo 2019 metų „Runar“ net penkis kartus per šešis sezonus pralaimėjo Norvegijos taurės ketvirtfinalyje.
Sulaužyti užkeikimą pavyko tik šį rudenį. Norvegijos taurės turnyre „Runar“ pagaliau sugebėjo įveikti tiek ketvirtfinalio, tiek pusfinalio varžovus ir gruodžio pabaigoje finale kovos su šalies čempionu „Kolstad“ klubu.
„Runar“ šiek tiek toliau pažengia Europos taurės turnyre. 2023 ir 2025 metų pavasarį Sandefjordo rankininkai du kartus pateko į trečiojo pagal rangą žemyno turnyro pusfinalį. Užpernai prie pat finalo durų jiems kelią pastojo kitas Norvegijos klubas „Nærbø“, šiais metais – Skopjės „Alkaloid“.
Pabandė naują sistemą
Norvegijos lygoje „Runar“ šiuo metu užima trečiąją vietą. Sandefjordo komanda per 10 rungtynių surinko 13 taškų ir jau gana žymiai atsilieka nuo favoritų „Elverum“ (17) ir „Kolstad“ (16), o kelis artimiausius persekiotojus lenkia tik vienu arba dviem taškais. Be to, trys ant kulnų lipančios komandos žaidė mažiau rungtynių, tad pagal prarastus taškus „Runar“ neįgijo jokio pranašumo.
Kita Sandefjordo komanda „Sandefjord“ dalijasi devintąją vietą.
„Runar“ užima tą vietą, kurią prieš sezoną prognozavo Norvegijos rankinio apžvalgininkai. Pirmenybių išvakarėse TV2 televizijos sporto žurnalistai paprašė visų lygos klubų atstovų pateikti prognozes. Visi apklaustieji dvi pirmąsias vietas skyrė „Kolstad“ ir „Elverum“ ekipoms, o net aštuoni iš keturiolikos apklaustųjų manė, kad trečiąją vietą turėtų užimti „Runar“.
„Runar“, suprantama, norėtų paneigti prognozes ir sudrumsti dviejų favoritų ramybę. Visgi sezono pradžioje Sandefjordo komanda prarado kelis taškus žaisdama su ne pačiais stipriausiais varžovais.
Trenerio B.Myrholo manymu, nesėkmių priežastis buvo jo eksperimentai. Pasirengimo laikotarpiu „Runar“ treneris užsimojo įdiegti taktikos naujovę – žaisti keturiais atsitraukusiais rankininkais. Tačiau šis sumanymas nepasiteisino.
„Rankinis vystosi ir manęs nenustebintų, jei komandos pradėtų žaisti keturiais atsitraukusiais rankininkais. Manau, kad po kelerių metų tai taps kasdienybe kaip priešnuodis agresyviai gynybai.
Mes bandėme šią žaidimo sistemą, bet ji nebuvo veiksminga. Ko gero, dėl jos net per daug paaukojome kitus pasirengimo elementus“, – sezonui jau įsibėgėjus pripažino B.Myrholas ir tvirtino, kad šio taktikos varianto daugiau nebandys.
B.Myrholo naujovė nustebino norvegų rankinio apžvalgininkus, nes treneris praėjusį sezoną laikėsi kitokios žaidimo filosofijos. „Kaip buvęs linijos žaidėjas, B.Myrholas sutelkia žaidimą prie linijos ir pasinaudodamas greičiu siekia sukurti kuo daugiau galimybių linijos žaidėjams“, – sezono pradžioje pristatydama varžovus rašė „Elverum“ klubo interneto svetainė.
Veteranas grįžo namo
Nors treneris taktikos naujovę padėjo į stalčių, vienam iš pagrindinių „Runar“ žaidėjų Christofferiui Rambo ši žaidimo sistema atrodė įdomi. „Mums bandant žaisti keturiais atsitraukusiais rankininkais, aikštėje buvo per daug vedlių, bet vis tiek manau, kad ši sistema gali būti geras ginklas“, – neabejojo Ch.Rambo.
Būtent šis antrosios linijos žaidėjas, taip pat daug metų vilkėjęs Norvegijos rinktinės aprangą, yra trenerio B.Myrholo dešinioji ranka aikštėje. Po kelių dienų 36-ąjį gimtadienį pažymėsiantis Ch.Rambo užaugo Sandefjorde ir lankė rankinio treniruotes TIF klube, bet profesionalo karjerą pradėjo „Runar“
gretose. Kadangi Norvegijos rankinio klubai nėra finansiškai pajėgūs, Ch.Rambo anksti išvyko į užsienį, o 2021 metais grįžo į gimtąjį Sandefjordą ir nuo tada vėl gina „Runar“ garbę.
Ch.Rambo yra antras pagal rezultatyvumą „Runar“ žaidėjas. Jis šį sezoną per 14 rungtynių nacionalinėse varžybose, įskaitant taurės turnyrą, įmetė 74 įvarčius. Daugiau tikslių metimų atliko tik švedas Danielis Blomgrenas, įmetęs 87 įvarčius.
Ch.Rambo šį sezoną yra vienintelis Sandefjorde gimęs „Runar“ rankininkas. Be D.Blomgreno, komandoje žaidžia dar vienas švedas Tobiasas Rivesjo ir danas vartininkas Viktoras Warreris, o visi kiti rankininkai išugdyti kituose Norvegijos miestuose. Tiesa, keli žaidėjai užaugo Sandefjordo pašonėje esančiuose Tionsberge bei Larvike.
Įveikė Estijos klubą
„Runar“ šį sezoną jau antrą kartą susitinka su Baltijos šalių klubu. Sandefjordo komandai, kaip ir „Šviesai“, nereikėjo žaisti pirmajame Europos taurės etape, o antrajame etape „Runar“ dukart 45:26 ir 44:29 sutriuškino „Viljandi“ komandą iš Estijos.
Beje, „Šviesa“ šį rudenį Baltijos lygos rungtynėse namie sutriuškino „Viljandi“ komandą 35:22.
„Šviesa“ į Europos taurės trečiąjį etapą pateko nugalėjusi Ukrainos čempioną „Motor“ klubą. Vilniečiai antrojo etapo pirmosiose rungtynėse namie įveikė ukrainiečius 31:25, o paskui mažesniu skirtumu 24:26 pralaimėjo Slovakijos mieste Michalovcuose, kur dėl Rusijos agresijos varžovus priima „Motor“ klubas.
„Runar“ varžovus priima nedidelėje šio klubo salėje („Runarhallen“). Bilietai be nuolaidų į rungtynes su „Šviesa“ kainuoja 150 kronų (12,8 euro), studentams – 100 kronų (8,5 euro), vaikams – 50 kronų (4,3 euro). Tiek pat kainuoja bilietai per Norvegijos lygos rungtynes.