Paskutinę plaukimo taurės varžybų dieną – atnaujintas Lietuvos rekordas

2025 m. lapkričio 15 d. 22:07
Paskutinę „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybų dieną, paskutinėje – mišrioje 4 x 50 m laisvu stiliumi rungtyje naują Lietuvos rekordą pasiekė Kauno plaukimo mokykla.
Druskininkuose triumfavo – Tajus Juška, Žygimantas Tautvydas, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė, kurie senąjį, nuo 2023 m., Sostinės sporto centrui priklausiusį rekordą pagerino kiek mažiau nei 1,5 sekundės.
Kauniečiai distanciją įveikė per 1 min. 35,80 sek. ir gerindami Lietuvos rekordą iškovojo aukso medalius, sidabru tenkinosi Sostinės SC komanda (Mykolas Tuskenis, Michailas Trusovas, Elzė Morta Daunoravičiūtė ir Smiltė Plytnykaitė) – 1 min. 36,82 sek. , o bronzos medaliais pasidabino Panevėžio Žemynos komanda – Kristupas Trepočka, Arnas Augustinavičius, Greta Šadauskaitė ir Rugilė Abračinskaitė (1 min. 37,51 sek.).
