Regbio trileryje Danijoje – Lietuvos rinktinės nesėkmė ir svarbus „bonus“ taškas

Šiose rungtynėse Lietuvos rinktinėje debiutavo Jake‘as Glassas. Jis gimė ir užaugo Johanesburge (PAR), o regbį pradėjo žaisti būdamas aštuonerių.
Jake‘o ryšys su Lietuva – ypatingas. Jo šeimos šaknys siekia Rokiškį, o prosenelė iš Lietuvos į Pietų Afriką išvyko dar 1920-aisiais.
Mantvydo Tveragos treniruojamai Lietuvos komandai rungtynės Olborge prasidėjo nesėkmingai.
Jau pirmosiomis minutėmis danai pralaužė lietuvių gynybą ir išsiveržė į priekį 7:0. Nors Arnas Prielaidas baudos smūgiu rezultatą sušvelnino (3:7), lietuvių skylėmis gynyboje naudojęsi šeimininkai pelnė dar du žeminimus ir atitrūko 21:3.
Pirmo kėlinio pabaigoje Lietuvos regbininkai pelnė pirmąjį žeminimą – pasižymėjo Laurynas Marcinkus. Du taškus realizacijos smūgiu pridėjo A. Prielaidas.
Antrojo kėlinio pradžioje Kęstutis Karbauskas pelnė žeminimą ir lietuviai sumažino atsilikimą iki keturių taškų (17:21).
Netrukus danai atsakė savo rezultatyvia ataka, bet po kelių minučių po puikaus spyrio į priekį dar vieną kamuolį varžovų įskaitiniame plote prispaudė K. Karbauskas (24:28). Vėliau lietuviai turėjo nemažą laiko praleisti mažumoje dėl gautų geltonų kortelių.
Nors Danijos regbininkai buvo vėl įgiję dviženklę persvarą (38:27), dar vienas L. Marcinkaus žeminimas ir A. Prielaido realizacija grąžino intrigą (34:38).
Paskutinėmis minutės lietuviai keletą sykių turėjo kamuolį savo rankose, tačiau pergalingos atakos surengti nepavyko ir danai šventė pirmąją pergalę.
Už pralaimėjimą mažiau nei 7 taškais Lietuvos rinktinei atiteko „bonus“ taškas. Tai yra pirmasis lietuvių taškas šiame „Trophy“ diviziono cikle. Šis taškas gali būti svarbus kovojant dėl išlikimo šiame divizione.
Prieš tai lietuviai šioje grupėje pralaimėjo favoritėms Lenkijos ir Švedijos rinktinėms. Ciklą Lietuvos regbininkai užbaigs pavasarį rungtynėmis su Čekijos ir Kroatijos rinktinėmis.