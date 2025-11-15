Rusams patvirtinta, kad naujo sprendimo dėl jų dalyvavimo olimpiadoje nebus

Rugsėjį IOC paskelbė, kad laikysis 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse taikyto požiūrio į Rusijos atletų dalyvavimą būsimose 2026 m. žaidynėse. Rusijos sportininkai 2024 m. žaidynėse varžėsi kaip neutralūs sportininkai.
„Maloniai kviečiame susipažinti su IOC Vykdomosios tarybos rugsėjo 19 d. sprendimu, pagal kurį atskiri neutralūs rusų sportininkai žiemos olimpinėse žaidynėse varžysis tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 2024 m. Paryžiaus žaidynėse“, – skelbia IOC spaudos tarnyba.
Paryžiaus olimpiadoje kovojo apie 30 rusų sportininkų, kurie gavo specialios IOC komisijos leidimą varžytis: jie turėjo pasirašyti, jog nepalaiko Rusijos sukelto karo Ukrainoje, nepriklauso jokioms karinėms valstybės struktūroms ir šių struktūrų remiamiems klubams. Taip pat varžybose negalėjo dalyvauti komandos ir rinktinės. Rusų sportininkai Paryžiuje grūmėsi tik kaip neutralūs atletai ir be jokių su šia šalimi susijusių atpažinimo ženklų.
2026 m. olimpinės žaidynės vyks Italijos miestuose Milane ir Kortina d'Ampece vasario 6–22 dienomis.