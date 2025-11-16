Deflimpinių žaidynių medalių nereikėjo ilgai laukti

Iš pradžių ryte Lietuvos ketvertukas (Mikalojus Makutėnas, Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis, Gedvilė Diržiūtė) pelnė vicečempionų titulą mišrių komandų estafetinio sprinto rungtyje, po pietų R. Koveckis, G. Diržiūtė mišrių komandų estafetinio supersprinto rungtyje tapo bronzos medalininkais.
Estafetinio sprinto varžybose, kuriose varžėsi aštuoni ketvertukai, kaip ir visose iki tol vykusiose, dominavo ukrainiečiai. Jie finišo liniją kirto per 48 min. 22 sek. Mūsų šalies atstovai, lipę favoritams ant kulnų ir atsilikę vos 9 sekundėmis, turėjo tenkintis sidabru.
Estafetinio supersprinto varžybose kovojo 11 dvejetų. Šioje rungtyje sulaukta ne tik kvapą gniaužiančios kovos, bet ir staigmenos. Auksą pelnę suomiai (25 min. 13 sek.) sugebėjo aplenkti ukrainiečius. Sensacijos grožis – vos dvi sekundės. Tokio laiko skirtumu skandinavai išplėšė čempionų vardą.
Bronzą iškovoję R. Koveckis ir G. Diržiūtė taip pat buvo greta abiejų pirmaujančių komandų – 25 min. 29 sek.
Badmintono varžybas pradėjo vienetų turnyras. Dėl titulų į kovą stojo Ignas Reznikas, Tadas Rimkus ir Aurelija Ramaneckaitė.
Vyrų varžybose (52 dalyviai) patyręs klaipėdietis I. Reznikas (5-a žaidynių raketė) 21:14, 13:21, 15:21 pralaimėjo Indijos atletui. Ar I. Reznikas tęs kovą dėl titulų, bus žinoma pirmadienį, po jo mačo su Taivano badmintonininku.
Tado Rimkaus – Q grupėje – buvo keturi sportininkai, todėl jam pirmą dieną teko susiremti du kartus.
Jaunasis pajūrio talentas iš pradžių pralaimėjo, po to nesunkiai pranoko kitą varžovą. Ar T. Rimkus žygiuos toliau medalių link, atsakymas bus žinomas pirmadienį, po jo susitikimo su bulgaru Aleksu Jordanovu.
Moterų, o jų susirinko 41, varžybose A. Ramaneckaitė savo grupėje sutriuškino dvi oponentes, tačiau pralaimėjo Pietų Korėjos atstovei. Užėmusi antrąją vietą, vilnietė tęs kovą dėl medalių.
Pirmąsias rungtynes moterų paplūdimio tinklinio varžybose sužaidė lietuvės Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė. Dėl Ingridos Milkintaitės traumos naujai suformuotai komandai teko sunkus krikštas – kova su Ukrainos atstovėmis Julija Černenko ir Raisa Rylova.
Varžovės buvo pajėgesnės 21:12, 21:15. Grupėje dar yra amerikietės (su jomis lietuvės susitiks pirmadienį) ir Taivano ekipa. Į kitą etapą pateks tris geriausios. Tad Pauliaus Matulio auklėtinės dar neprarado vilties kovoti dėl medalių.
Lietuvos krepšininkių, ugdomų Andriaus Vaicekausko, pirmosios rungtynės Japonijoje su italėmis buvo tarsi amerikietiškieji kalneliai. Kova vyko permaininga, pareikalavusi pratęsimo, po kurio iš džiaugsmo glebėsčiavosi lietuvės – 64:58 (9:13, 10:8, 20:20, 16:14, 9:3).
Mūsų sportininkės kartas po karto taip sukaustydavo varžoves, jog jos negalėdavo pelnyti taškų net per penkias minutes. Vienas iš geros gynybos pavyzdžių buvo pademonstruotas per papildomas penkias minutes, per kurias italės surinko vos 3 taškus ir turėjo kapituliuoti.
Nugalėtojų penketuke 17 taškų pelnė Ramunė Eskertaitė, 13 – Gražina Jočytė, 12 – Justina Burbaitė–Mačiulienė, 8 – Sonata Bareikienė.
Pirmadienį mūsų moterys žais su australėmis.
Nesėkme žaidynes pradėjo Lietuvos krepšininkai, 72:81 (14:32, 19:18, 29:16, 10:15) pralaimėję Venesuelos vyrams.
Varžovai nurūko į priekį po pirmųjų atakų. Ir pirmavo iki finalinės sirenos. Įpusėjus susitikimui Rolando Rakučio kariauna perėmė iniciatyvą ir po pertraukos buvo sumažinusi skirtumą iki dviejų taškų. Tačiau persverti rezultato lietuviams taip nė karto ir nepavyko.
Ne paskutinį vaidmenį suvaidino startinis ir žaidynių jaudulys. Lietuvos krepšininkai prametė net 20 baudų iš 38.
Rezultatyviausiai mūsų ekipoje žaidė Benas Šimanauskas – 20, Gediminas Žukas – 15, Lukas Gužauskas – 10, Giedrius Švedas – 9.
Kitas rungtynes lietuviai žais antradienį su lenkais.