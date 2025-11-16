J. Sinneris tapo tik devintuoju žaidėju, kuris apgynė „ATP Finals“ nugalėtojo titulą

Pirmoji pasaulio raketė C.Alcarazas ir antroji pasaulio raketė J.Sinneris dominavo 2025 metų sezone, kartu laimėdami 13 titulų, įskaitant visus keturis „Didžiojo kirčio“ turnyrus.
Prasidėjus mačui, ji teko daugiau kaip dešimčiai minučių sustabdyti, nes ketvirtojo geimo metu arenoje pasidarė bloga žiūrovui. praėjus 14 minučių nuo mačo pradžios, dalis sirgalių ėmė šaukti, kad reikia sustabdyti mačą.
Žiūrovai pradėjo šaukti, kad būtina pagalba ir tenisininkai po kelių akimirkų stebėjo, kaip medikai skubėjo jam padėti.
Pagalbos sulaukęs žiūrovas pasijuto geriau ir buvo palydėtas medikų.
J. Sinneris laimėjo jau 31-ąjį mačą iš eilės uždarų patalpų turnyruose.
Italas Turine šiemet nesuklupo nė karto, todėl susižėrė maksimalų įmanomą prizą – 1500 reitingo taškų ir 5,071 mln. JAV dolerių premija.
Tai didžiausia visų laikų premija „ATP Finals“ varžybose.
24 metų italas yra devintas tenisininkas, triumfavęs baigiamajame sezono turnyre dvejus metus iš eilės. Šiame šimtmetyje tokį žygdarbį yra atlikę tik Lleytonas Hewittas (2001–2002 m.), Roger Federeris (2003–2004 m., 2006–2007 m. ir 2010–2011 m.) ir Novakas Džokovičius (2012–2015 m., 2022–2023 m.).
Jannikas Sinneris Carlosas Alcarazas Tenisas
