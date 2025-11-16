Lietuvos moterų rankinio lygos lyderės pratęsė pergalių serijas

Penktą pergalę iš tiek pat galimų „Eglės“ rankininkės iškovojo uostamiestyje, kur po labai atkaklios kovos 28:27 (12:17) įveikė penktą vietą užimančią Klaipėdos „Dragūno“ komandą.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Beatričė Ruseckaitė, pelniusi 8 įvarčius, Rita Rakauskienė prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, Silvija Mackonytė, Gabija Nievaitė ir Dovilė Navikaitė įmetė po 3 įvarčius. „Eglės“ vartininkė Evita Žilionytė atrėmė net 10-imt metimų iš 19-os (53 proc.).
„Dragūno“ komandai Aušra Bagdonė pelnė 8 įvarčius, Mantė Žvilauskaitė – 6, Greta Vainorytė ir Dovilė Mižutytė – po 3. Klaipėdiečių vartininkė Ugnė Šemetulskytė atrėmė 12-a metimų iš 40-ies (30 proc.).
„Mus iš vėžių išmušė dideli tarpai tarp rungtynių ir tai atsiliepė mūsų žaidimo kokybei. Kai kur matosi žaidėjų prarastas tarpusavio ryšys ir šiandien mums teko gelbėtis iš tokių situacijų, kuriose sezono pradžioje mes neklysdavome. Šiandien daug kur nesiklijavo veiksmai, o varžovės buvo taktiškai gerai pasiruošusios prieš mūsų žaidimą, – komentavo „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas. – Be to, labai šlubavo mūsų realizacija. Progas kaip ir susikuriam, bet geresnės realizacijos pritrūko. Po pirmo kėlinio rūbinėje turėjome aštrią diskusiją iš mano pusės. Tas sukėlė žaidėjų ambicijas ir antrame kėlinyje mes charakteriu jau buvome tokia komanda, kurią noriu matyti. Charakteris lėmė, kad prie blogo žaidimo iškovojome du taškus. Geriau yra blogai žaisti ir laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti.“
Pergalių seriją iki penkių pratęsė ir HC „Kova“. Panevėžietės namuose įtikinamai 38:28 (21:14) pranoko LMRL autsaiderę Vilniaus SM „Sostinės tauras-VHC“ ekipą.
Nugalėtojų gretose nesulaikoma buvo rezultatyviausia čempionato rankininkė Simona Kolosovė, pelniusi net 13 įvarčių.
„Tobulai sužaidėme rungtynių pradžią. Dėl to, kad gerai pradėjome rungtynes, vėliau buvo tik lengviau žaisti, nes jau buvome atitrūkę nuo varžovių, – sakė per 6 rungtynes net 61 įvartį pelniusi S. Kolosovė. – Džiugu, kad visos gavo pažaisti, bet aišku, „linksmųjų kalnelių“ nepavyko išvengti. Turime kur tobulėti ir reiks ruoštis kitoms rungtynėms.“
Inesa Verbovik nugalėtojoms pelnė 6 įvarčius, Laura Salamanavičė, Amanda Dzikavičiūtė ir Ieva Podolskė prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius. Panevėžio ekipos vartininkė Amanda Vareikienė atrėmė 11-a metimų iš 26-ių (42 proc.).
Taškų dar neiškovojusiai „Sostinės tauro“ komandai antrą vietą rezultatyviausių LMRL žaidėjų sąraše užimanti Singrida Kulikovaitė pelnė 8 įvarčius, Rūta Kaušylaitė ir Ana Andronik įmetė po 5 įvarčius.
Artimiausios LMRL rungtynės vyks gruodžio 2 d. Iš EHF Europos taurės turnyro pasitraukusi šalies čempionė Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“ svečiuosis sostinėje, kur susitiks su čempionato lydere „Eglės“ komanda.