Lietuvos rankinio lygoje – rezultatyvumo rekordas ir nutraukta nesėkmių serija

„Varsa-Stronglasas“ namuose 36:28 (16:13) įveikė trečioje pozicijoje esantį Kauno „Granitą-Karį“ ir pakilo į šeštą vietą.
„Ši pergalė tikrai duos didelį impulsą žaidėjams ir priduos mums pasitikėjimo bei žinojimo, kad mes galim daugiau negu padarėme iki šiandien. Labai tikimės, kad atsispirsime nuo šių rungtynių ir pradėsime kopti į viršų“, – teigė keturių pralaimėjimų seriją nutraukusios „Varsa-Stronglasas“ komandos treneris Egidijus Petkevičius.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė po 8 įvarčius pelnę Arminas Stankūnas ir Tadas Stankevičius, 7 įvarčius prie pergalės pridėjo Nedas Buronko, 5 įvarčius įmetė Gabrielius Civinskas. Alytiškių vartininkas ukrainietis Oleksandras Moisiejevas atrėmė 13-a metimų iš 39-ių (33 proc.).
„Daug lėmė mūsų žaidėjų nusiteikimas. Tikrai gerai kovojom. Atskirai pagyrų nusipelno mūsų vartininkas, kuris gelbėjo tokiose situacijose, kai varžovai turėjo šimtaprocentines progas. Didelis jo nuopelnas, kad mes gynyboje atrodėme daug geriau negu ankstesnėse rungtynėse.
Puolime pirmame kėlinyje buvo viskas tvarkoje, bet po pertraukos šiek tiek pasipylė vaikiškos klaidos, kurios nepridėjo solidumo mūsų žaidimui“, – komentavo E. Petkevičius.
„Granito-Kario“ komandai rezultatyviausias LRL rankininkas Simas Butkus pelnė 9 įvarčius, Ernestas Guogis įmetė 6 įvarčius, Benediktas Labutis – 4.
„Gavome daug fiziškumo pamokų, nes rungtynės buvo labai grubios. Mano žaidėjai nukentėjo labai stipriai – vienas traumuotas, keletas sulaužytų. Alytaus komanda demonstravo tai, ko ir tikėjomės – ganėtinai grubų, fizišką žaidimą.
Mes stengėmės kiek galėjom, bet buvo daug nerealizuotų progų ir klaidų. Gynyboje mums trūksta tvirtesnių kūnų, trūksta fiziškumo. Lieka toliau dirbti ir su laiku išmoksime tokią kovą atstovėti ir duosime tinkamą atsaką“, – sakė „Granito-Kario“ ekipos treneris Vaidotas Grosas.
Kitose rungtynėse į septintą vietą nukritę „Ūlos“ rankininkai namuose 28:35 (13:14) pralaimėjo ketvirtoje pozicijoje esančiai Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandai.
Keturių nelaimėtų rungtynių seriją nutraukusių pasvaliečių pergalę lėmė įspūdingas Oleksandro Kasajaus žaidimas. Vos vieną metimą prametęs ukrainietis pelnė net 16 įvarčių ir pagerino šio sezono LRL rezultatyvumo rekordą.
7 įvarčius nugalėtojams pelnė kitas ukrainietis Ighoris Odinokovas, po 4 įvarčius įmetė Modestas Štarolis ir Titas Janušonis. „Pieno žvaigždžių“ ekipos vartininkas Berkantas Drungilas atrėmė 12-a metimų iš 36-ių (33 proc.).
„Ūlos“ komandai Deivas Eidukonis pelnė 8 įvarčius, Matas Daškevičius – 6, Ignas Savičius ir Laurynas Petrušis – po 4.
LRL pirmauja visas šešias pergales iškovoję Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Artimiausią persekiotoją Vilniaus „Šviesą“ lyderiai lenkia 2 taškais. Trečioje vietoje esantis „Granitas-Karys“ per 7 turus surinko 7 taškus.
Ketvirtoje vietoje esanti „Pieno žvaigždžių“ komanda per 6 rungtynes iškovojo 5 taškus. Tiek pat turi ir HC „Vilnius“, sužaidęs rungtynėmis daugiau. Iš paskutinės vietos pabėgusi „Varsa-Stronglasas“ per 7 rungtynes surinko 4 taškus ir tašku aplenkė į paskutinę vietą nukritusius „Ūlos“ rankininkus.