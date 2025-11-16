Lietuvos švieslentė: pratęsimuose nublankstantis „Perlas“, pirmoji Alytaus krepšininkių pergalė ir nesustabdomas ukrainietis iš Pasvalio

Futbolas
Perėjimo mačas tarp A lygos ir pirmosios lygos
Pirmosios rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas“ – Vilniaus „Riteriai“ 0:0.
Atsakomosios rungtynės dėl teisės kitą sezoną žaisti A lygoje vyks lapkričio 22 dieną (šeštadienį) Vilniuje.
Moterų pirmoji lyga
Nukeltos rungtynės. „Šiauliai-ŠSG“ – Vilniaus „FK Žalgiris B“ 2:3.
Galutinė lentelė (po 16 rungt.): Vilniaus „Žalgiris-MRU B“ – 43, „FK Žalgiris B“ – 39, „Šiauliai-ŠSG“ – 33, Šiaulių „Gintra B“ – 22, Vilniaus „Bitės“ – 20, Telšių „Džiugas“ – 20, Kauno rajono „Hegelmann B“ – 20, Utenos „Utenis“ – 13, Kėdainių „Nevėžis“ – 0.
Lietuvos moterų futbolo antrosios pakopos turnyre aukso medalius jau anksčiau užsitikrino „Žalgirio-MRU“ dublerės, o paskutinėse rungtynėse paaiškėjo sidabro likimas. Antrąją vietą užėmė „FK Žalgirio“ dublerės.
Paskutinę devintąją vietą užėmęs „Nevėžis“ pralaimėjo visas 16 rungtynių, o kėdainiečių įvarčių skirtumas buvo 4:109.
***
Krepšinis
Baltijos moterų lyga
„Alytus“ – „Panevėžys“ 67:63. Mikelionytė 18, Kazočiūnaitė 13 / Izumi 18, Šulskė 14.
Lentelė: Vilniaus „Kibirkštis“ – 5/5, Rygos TTT – 5/6, Klaipėdos LCC – 5/6, Klaipėdos „Neptūnas“ – 4/6, „Šiauliai“ – 4/7, Rygos RSU – 3/6, Kauno „Aistės“ – 2/5, „Alytus“ – 1/6, Talino TSA – 1/6, „Panevėžys“ – 0/7.
Iki tol nelaimėjusių komandų rungtynėse pirmąją pergalę pasiekė Alytaus krepšininkės.
Lietuvos vyrų antroji lyga (NKL)
12 turas. Vilniaus „Rytas-2“ – Kauno „Žalgiris-2“ 81:67. Vilkas 14, Urbonas 13, Stuknys 13 / Bulanovas 17, Rudaitis 13. 376 žiūrovai.
Vilkaviškio „Perlas“ – „Jurbarkas“ 78:87 (po pratęsimo). Kučinskas 18, Quillanas 17 / Guščikas 18, Matulis 17, Tamulis 17. 305 žiūrovai.
„Telšiai“ – „Kretinga“ 86:80, „Mažeikiai“ – Marijampolės „Sūduva“ (Vilys 35) 90:91, „Alytus“ – Klaipėdos „Neptūnas-2“ (Leščiauskas 36) 87:94, Ukmergės „Stekas“ – Palangos „Olimpas“ 74:82, Plungės „Olimpas“ – „Šilutė“ (Jankūnas 28) 90:88.
13 turas. „Šilutė“ – „Perlas“ 96:90 (po pratęsimo). Hutchinsonas 27, Gatesas 27 / Gadsenas 21. 200 žiūrovų.
Palangos „Olimpas“ – „Rytas-2“ 85:93, „Žalgiris-2“ – „Alytus“ (Venckus 32) 105:102, „Neptūnas-2“ – „Kėdainiai“ 69:92, „Sūduva“ – „Telšiai“ 100:74, „Jurbarkas“ – „Stekas“ 80:77, „Kretinga“ – Kauno raj. „Omega“ 96:81.
Lentelė: „Kėdainiai“ – 10/11, „Sūduva“ – 8/11, „Telšiai“ – 8/12, „Vytis“ – 7/10, „Žalgiris-2“ – 7/11, „Omega“ – 7/12, „Jurbarkas“ – 7/12, „Mažeikiai“ – 6/11, „Perlas“ – 6/12, „Neptūnas-2“ – 6/12, „Rytas-2“ – 6/13, „Kretinga“ – 5/12, „Šilutė“ – 5/12, Palangos „Olimpas“ – 4/13, Plungės „Olimpas“ – 3/12, „Stekas“ – 3/12, „Alytus“ – 2/12.
Labai atkakliai vyko 12-asis turas, kuriame net šešerios iš septynerių rungtynių baigėsi vienženkliu skirtumu. Dvejos rungtynės baigėsi 1–2 taškų skirtumu, o Jurbarko krepšininkai varžovus Vilkaviškyje palaužė tik per pratęsimą. Vienintelė išimtis buvo dublerių dvikova, kurioje „Ryto“ pamaina 14 taškų skirtumu įveikė „Žalgirio“ vaikinus.
Tame pačiame ture pasižymėjo „Neptūno“ dublerių krepšininkas Kristupas Leščiauskas. 20-metis gynėjas per laimėtas rungtynes įmetė 36 taškus į „Alytaus“ krepšį ir pasiekė lygos sezono rezultatyvumo rekordą.
„Sūduvos“ gynėjas Domantas Vilys pelnė 35 taškus, bet du paskutinieji taškai buvo itin vertingi. D.Vilys paskutinę sekundę baudos metimais persvėrė rezultatą ir marijampoliečiai išplėšė pergalę vieno taško skirtumu Mažeikiuose.
„Perlas“ šią savaitę per pratęsimą palūžo du kartus. Šeštadienį Vilkaviškio krepšininkai per papildomą laiką krito ir Šilutėje. Per šias rungtynes nugalėtojams daugiau nei pusę taškų pelnė du amerikiečiai. „Šilutės“ vedliai Devinas Hutchinsonas ir Frederickas Gatesas surinko po 27 taškus.
NKL lyderė Kėdainių sporto centro komanda tęsia aštuonių pergalių virtinę.
***
Rankinis
Lietuvos vyrų lyga
8 turas. Vilniaus „Šviesa“ – „Vilnius“ 30:27, Varėnos „Ūla“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (Kasajus 16) 28:35, Alytaus „Varsa“ – Kauno „Granitas“ 36:28.
Lentelė: Klaipėdos „Dragūnas“ – 12/6, „Šviesa“ – 10/6, „Granitas“ – 7/7, „Pieno žvaigždės“ – 5/6, „Vilnius“ – 5/7, „Varsa“ – 4/7, „Ūla“ – 3/7.
Per Varėnoje vykusias rungtynes „Pieno žvaigždžių“ lyderis ukrainietis Oleksandras Kasajus įmetė net 16 įvarčių ir pasiekė šio sezono lygos rezultatyvumo rekordą.
Lietuvos moterų lyga
Panevėžio „Kova“ – Vilniaus „Tauras“ 38:28, Klaipėdos „Dragūnas“ – Vilniaus „Eglė“ 27:28.
Lentelė: „Eglė“ – 10/5, „Kova“ – 10/6, Kauno „Žalgiris“ – 6/6, „Garliava“ – 4/4, „Dragūnas“ – 2/5, „Tauras“ – 0/6.
Dar nė taško nepraradusi „Eglė“ vos išsigelbėjo Klaipėdoje. „Dragūnas“ ilgai pirmavo 3–5 įvarčiais, bet paskutinėmis minutėmis geriau žaidė vilnietės.
***
Tinklinis
Baltijos moterų lyga
Rygos RSU – Lietuvos merginų rinktinė 3:0, „Tartu Ülikool“ – „Kaunas“ 3:1, „Tartu Ülikool“ – Lietuvos merginų rinktinė 3:0, RSU – „Kaunas“ 3:1.
Lentelė: Talino „Rae“ – 20/7, „Tartu Ülikool“ – 19/7, RSU – 17/7, „Kaunas“ – 15/8, Talino „Audentes“ – 9/7, Vilniaus „Tauras“ – 8/6, Lietuvos merginų rinktinė – 5/8, Rygos VS – 3/7, Latvijos merginų rinktinė – 0/7.
Lietuvos komandos iš Latvijos ir Estijos neparsivežė nė vienos pergalės. Kauno tinklininkės, pralaimėjusios abiem pagrindinėms varžovėms Tartu universiteto ir Rygos Stradinio universiteto komandoms, nukrito iš antrosios į ketvirtąją vietą.
Latvijos vyrų lyga
Vakarų grupė. Gargždų „Amber“ – „Ventspils“ 3:0, „Amber“ – Rygos RSU 3:2.
Lentelė: „Amber“ – 14/6, „Aizpute“ – 11/5, „Vecumnieki“ – 10/6, „Ventspils“ – 7/6, RSU – 5/5, „Jelgava“ – 1/4. (Dvi Lietuvos komandos žaidžia Latvijos lygoje.)
***
Ledo ritulys
Baltijos lyga
„Liepāja“ – Vilniaus „Punks“ 6:4, Jelgavos „Zemgale“ – Elektrėnų „Energija“ 4:1, „Punks“ – Talino „Panter“ 4:2, „Energija“ – „Panter“ 2:1 (po pratęsimo).
Lentelė: „Liepāja“ – 28/17, „Zemgale“ – 26/16, Kijevo „Capitals“ – 26/15, Rygos „Mogo“ – 25/17, Rygos „Prizma“ – 20/17, „Panter“ – 12/17, „Energija“ – 9/15, „Punks“ – 4/13, Rygos HS – 3/13.
Abi Lietuvos komandos savaitgalį nugalėjo mūsų šalyje viešėjusius Talino ledo ritulininkus, bet lygos lentelėje „Panter“ vis tiek užima aukštesnę vietą negu „Energija“ ir „Punks“.
„Energija“ lieka septinta, penkių pralaimėjimų virtinę nutraukusi „Punks“ – aštunta. Į atkrintamąsias varžybas pateks šešios komandos.
***
Salės futbolas
Lietuvos vyrų lyga
8 turas. Kauno „Žalgiris“ – „Radviliškis“ 9:1, Mažeikių „Vip“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 5:4, „Akmenės kraštas“ – Gargždų „Pramogos“ 7:3.
Lentelė: „Žalgiris“ – 18/6, „Akmenės kraštas“ – 18/7, „Pramogos“ – 16/8, „Radviliškis“ – 9/7, „Vip“ – 9/7, Jonavos „Vikingai“ – 7/6, „Vilnius“ – 7/5, „Bruklinas“ – 4/7, „Kėdainiai“ – 0/7.
Svarbiausiose turo rungtynėse Akmenės krašto komanda nugalėjo svečius iš Gargždų ir, palenkusi įveiktus varžovus turnyro lentelėje, pakilo į antrąją vietą.
„Akmenės kraštas“ turi tiek pat taškų, kiek čempiono vardą ginantis „Žalgiris“, bet kauniečiai žaidė mažiau rungtynių. „Žalgiris“ per šešerias rungtynes iškovojo šešias pergales, o „Akmenės krašto“ sąskaitoje yra vienas pralaimėjimas.
***
Krepšinis
Lietuvos lyga. 10 turas
Utenos „Juventus“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 90:97. Vranešas 20, Venskus 17, Uleckas 15, Šaulys 13, Beniušis 10 / Velička 23, Tarolis 21, 10 atk.kam., Watermanas 19, Girdžiūnas 15. 1477 žiūrovai.
„Šiauliai“ – Vilniaus „Rytas“ 100:105. Reddishas 28, Pleikys 23, M.Valinskas 18, Baslykas 15, McKnightas 12 / Hardingas 21, Masiulis 20, Gudaitis 16, Wiley 14, Sargiūnas 10. 2989 žiūrovai.
„Gargždai“ – Kėdainių „Nevėžis“ 89:79. Pipkinsas 19, Griciūnas 15, Gailius 14, Haginsas 11 / McLaughlinas 19, Perkinsas 13, Petersonas 12, Muila 5, 10 atk.kam., Chargois 5, 10 atk.kam. 1295 žiūrovai.
„Jonava“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 85:96. Slavinskas 19, Buika 14, Kreišmontas 10, Repšys 10, E.Stankevičius 10 / Rubitas 22, Morrisas 21, Bičkauskis 12. 787 žiūrovai.
Šį turą nežaidė Kauno „Žalgiris“.
Lentelė (po 9 rungt.): „Žalgiris“ – 7*, „Rytas“ – 7, „Neptūnas“ – 6, „Lietkabelis“ – 6, „Šiauliai“ – 4, „Gargždai“ 3, „Nevėžis“ – 3, „Juventus“ – 3, „Jonava“ – 1. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: Morrisas („Lietkabelis“) – 20,8, Perkinsas („Nevėžis“) – 18,3, Hardingas („Rytas“) – 17,4, Tarolis („Neptūnas“) – 16,6, Danielsas (buv. „Juventus“) – 16,5, Hendersonas („Šiauliai“) – 15,2, Reddishas („Šiauliai“) – 14,7, Walkeris („Rytas“) – 14,7.
