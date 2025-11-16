Norvegijoje pralaimėję „Šviesos“ rankininkai vilties neprarado

Vilniaus „Šviesa“ sekmadienį vyrų rankinio Europos taurės trečiojo etapo pirmosiose rungtynėse išvykoje pralaimėjo Sandefjordo „Runar“ komandai 30:36 (15:20).
Vilniaus ekipoje labiausiai pasižymėjo 10 įvarčių pelnęs Matas Aukštikalnis. Po 4 įvarčius įmetė Mykolas Lapiniauskas, Eimantas Sinkevičius ir Šarūnas Ugianskis.
„Šviesai“ daugiausia bėdų pridarė vienas iš dviejų „Runar“ aprangą vilkinčių švedų Danielis Blomgrenas. Jis pelnė 10 įvarčių. 9 kartus vilniečių vartininkus nuginklavo ryškiausia varžovų žvaigždė, ilgametis Norvegijos rinktinės žaidėjas Christofferis Rambo.
„Šviesa“ ir „Runar“ kovą dėl kelialapio į aštuntfinalį tęs kitą šeštadienį (lapkričio 22 d.) Lietuvos sostinėje. Atsakomosios rungtynės vyks „Sostinės tauro“ sporto mokyklos salėje. Europos taurė yra trečiasis pagal rangą žemyno turnyras.
„Šviesos“ rankininkai su Norvegijos lygoje trečiąją vietą užimančia „Runar“ komanda lygiai kovojo beveik visas rungtynes. Šeimininkai iniciatyvą buvo tvirtai perėmę tik vieną tarpsnį pirmojo kėlinio antrojoje pusėje, kai įmetė keturis įvarčius paeiliui ir 24-ąją minutę įgijo penkių įvarčių pranašumą 16:11.
Iki tol „Šviesa“ netgi pirmavo dažniau, bet tik vieno arba dviejų (4:2) įvarčių skirtumu. Norvegai rezultatą persvėrė 16-ąją minutę (9:8), bet nuo tada „Runar“ visą laiką buvo priekyje.
Antrojo kėlinio pradžioje „Šviesa“ sykį buvo sumažinusi atsilikimą iki trijų įvarčių (20:23). Visą kitą antrojo kėlinio dalį skirtumas svyravo tarp keturių ir šešių įvarčių.
„Runar“ rankininkai žaidė daug agresyviau ir metė net septynis baudinius. „Šviesos“ žaidėjai teisę stoti prie septynių metrų brūkšnio gavo vos vieną kartą.
Rungtynes tris tūkstančius vietų turinčioje „Runar“ salėje stebėjo 705 žiūrovai.
Trečiojo etapo pirmosios rungtynės
Sandefjordo „Runar“ – Vilniaus „Šviesa“ 36:30 (20:15). 705 žiūrovai.
„Runar“: Blomgrenas 10, Rambo 9, Gramas 4, ...
„Šviesa“: M.Aukštikalnis 10, E.Sinkevičius 4, Lapiniauskas 4, Ugianskis 4, Koržukas 3, Ivanauskas 2, Bogdiunas 2.
Rungtynių eiga: 1:0, 1:2, 2:4, 4:4, 7:8, 9:8, 9:9, 11:9, 12:11, 16:11, 20:15; 22:16, 23:20, 26:20, 27:22, 29:23, 31:27, 34:28, 36:30.
2 minučių pašalinimai: Run – 4, Švi – 6.
Baudiniai: Run – 7/7, Švi – 1/1.