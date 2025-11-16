Nyderlanduose sutriuškintos „Garliavos“ rankininkės iškrito iš Europos turnyro

Varžovės Garliavos rankininkes į kampą įspaudė dar prieš savaitę. „Fortes“ pirmąsias rungtynes Garliavoje laimėjo 28:22 (18:14).
Šį šeštadienį per atsakomąsias rungtynes „Garliava“ priešinosi pusę kėlinio. 14-ąją minutę rezultatas buvo lygus 5:5, bet tuomet „Fortes“ įmetė šešis įvarčius be atsako ir nutolo 11:5, o nuo 24-oios minutės iki pertraukos olandės įmetė aštuonis įvarčius iš eilės ir padidino pranašumą nuo 13:10 iki 21:10.
Antrajame kėlinyje ritmas nesikeitė – į du „Fortes“ įvarčius „Garliavos“ rankininkės atsakydavo tik vienu taikliu metimu.
„Garliava“ pirmajame šio turnyro etape nugalėjo „Kumanovo“ komandą iš Šiaurės Makedonijos (32:25 namie ir 31:32 išvykoje).
Europos taurės turnyre kovą tęs Aušra Arciševskaja. Ji padėjo „Kobierzyce“ komandai įveikti „Sao Pedro do Sul“ kliūtį. Šeštadienį „Kobierzyce“ Portugalijoje pralaimėjo 23:29 (16:16), o A.Arciševskaja įmetė 2 įvarčius. Tačiau šioje dvikovoje viskas buvo beveik aišku jau po pirmųjų rungtynių. Praėjusią savaitę Kobiežicų rankininkės pirmąsias rungtynes namie laimėjo 33:19.
Antrojo etapo atsakomosios rungtynės
Venlo „Fortes“ – „Garliava“ 42:20 (21:10). 143 žiūrovai. Pirmosios rungtynės 28:22.
„Fortes“: Marsman 9, Kuipers 7, Grummel 6, ...
„Garliava“: A.Ustilaitė 6, Jurkevičiūtė 3, K.Ustilaitė 3, Čelpačenko 2, Vaitkutė 2, Vėgėlytė 2, Voskresenskaja 2.
2 min. pašalinimai: For – 4, Gar – 2.
Baudiniai: For – 2/2, Gar – 0/0.
„Sao Pedro do Sul“ (Portugalija) – „Kobierzyce“ (Lenkija; Arciševskaja 2) 29:23 (16:16). Pirmosios rungtynės 33:19.