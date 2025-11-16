Šimtajame šalies čempionate Kėdainiuose išaiškinti geriausi Lietuvos boksininkai

Pirmoji dienos kova baigėsi panevėžietės Marijos Šmakotinaitės (svorio kategorija iki 48 kg) pergale. Boksininkė rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) įveikė šilutiškę Enriką Miknevičiūtę ir tapo Lietuvos čempione.
Dviejų kauniečių akistatoje Ugnė Vasiliauskaitė (iki 57 kg) rezultatu 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) pranoko Viltę Savickaitę ir pirmą kartą karjeroje pelnė šalies pirmenybių aukso medalį.
Tryliktą kartą karjeroje Lietuvos čempione tapo klaipėdietė Ana Starovoitova (iki 60 kg), kuri po atkaklios kovos rezultatu 5:0 (28:27, 29:26, 29:26, 29:26, 28:27) nugalėjo kaunietę Beatričę Savickaitę.
Šilutiškė Jovita Pudžmytė (iki 65 kg) Lietuvos čempione tapo po to, kai ringe nepasirodė tauragiškė Iveta Majauskaitė. Tas pats nutiko ir dviejų sesių dvikovoje – tauragiškė Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) nugalėtoja tapo kovoti atsisakius tauragiškei Gustei Lešinskytei.
Svorio kategorijos iki 70 kg finale išskirtinio palaikymo sulaukusi vilnietė Augustina Markelionytė rezultatu 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) įveikė kaunietę Kamilę Kuktelionytę.
Jonavietis Klaidas Skulčas (iki 50 kg) savo varžovo iš Marijampolės Haroldo Mezanec finalo kovoje nesulaukė, tad tapo Lietuvos čempionu be kovos.
Pirmojoje vyrų kovoje kaunietis Raimondas Trapulionis (iki 55 kg) gana užtikrintai 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) pranoko marijampolietį Gabrielių Mačiulį ir tapo šalies pirmenybių nugalėtoju.
Daugkartinis Lietuvos čempionas Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) ir vėl tapo geriausiu Lietuvoje. Kaunietis efektingoje kovoje rezultatu 5:0 (30:26, 30:27, 30:26, 30:27, 30:26) nugalėjo jonavietį Matą Grigorianą.
Kėdainių boksininkas Nojus Šmatauskas svorio kategorijos iki 65 kg finale rezultatu 3:2 (28:29, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28) nukarūnavo anksčiau šalyje geriausiu buvusį kaunietį Nedą Gudomską ir tapo Lietuvos čempionu.
Užtikrintai finale pasirodė daugkartinis Lietuvos čempionas kaunietis Aleksandras Trofimčiukas, kuris svorio kategorijos iki 70 kg kovoje aiškia persvara antrajame raunde įveikė panevėžietį Edgarą Trotenskį.
Vilnietis Davidas Ratovičius (iki 75 kg) finale rezultatu 5:0 (30:27, 30:28, 30:27, 30:27, 30:27) pranoko kaunietį Pijų Valioką ir tapo Lietuvos čempionu. Dviejų kauniečių finalo akistatoje pranašesnis buvo
Arvydas Dainys (iki 80 kg), rezultatu 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28) nugalėjęs Gabrielių Savicką.
Bene įdomiausios kovos sulaukta svorio kategorijos iki 85 kg finale, kur vilnietis Darius Voišnarovičius po atkaklios kovos rezultatu 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29) įveikė kaunietį Arną Kazakevičių.
Paskutiniame vakaro susitikime kaunietis Jonas Jazevičius (iki 90 kg) daugiau nei užtikrintai susitvarkė su Dominyku Kropa iš Vilniaus rajono – kova buvo nutraukta antrajame raunde, kai ją sustabdė D. Kropos sekundantas.
Sunkiausioje vyrų svorio kategorijoje virš 90 kg kova neįvyko – kėdainietis Andrius Ivanovas boksuotis atsisakė, tad Algirdas Baniulis tapo Lietuvos čempionu.
Dar trys merginos šalies pirmenybių nugalėtojomis tapo be konkurencijos – tauragiškė Milda Altaravičiūtė (iki 51 kg), kaunietė Anželika Gumbaraitė (iki 54 kg) ir šilutiškė Aistė Rimkienė (virš 80 kg) savo svorio kategorijose pasipriešinimo nesulaukė.
„Šimtas Lietuvos čempionatų, šimtas Tautiškų giesmių ir šimtasis kartas, kai galime matyti geriausius šalies boksininkus vienoje vietoje.
Kėdainiams ši šventė buvo svarbi – tai plika akimi matoma šiandien boksininkus palaikiusiose tribūnose. Kai kurie sportininkai apgynė čempionų titulus, kai kurie pirmą kartą ar po pertraukos tapo geriausiais Lietuvoje.
Esu tikras, kad iš šių boksininkų bus suformuota pajėgi šalies rinktinė“, – čempionatą vertino Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga.
Iš viso čempionate dalyvavo 67 boksininkai – 47 vyrai ir 20 moterų. Vyrai varžėsi dešimtyje svorio kategorijų, moterys – devyniose.