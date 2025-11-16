Svajonių finalas – dėl „ATP Finals“ trofėjaus kausis pirmoji ir antroji planetos raketės

Šešis kartus „Didžiojo kirčio“ turnyrų laimėtojas Ispanijos tenisininkas pusfinalyje per 1 valandą 23 minutes 6:2, 6:4 įveikęs pirmą kartą šiame turnyre taip toli nukeliavusį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 5-oji ispano pergalė prieš kanadietį per aštuonis tarpusavio mačus.
Kiek anksčiau šeštadienį pirmajame pusfinalyje turnyro šeimininkas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 7:5, 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7).
J. Sinneris trečius metus iš eilės pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą.
Svajonių finalą tarp dviejų geriausių pasaulio tenisininkų – C. Alcarazo ir J. Sinnerio – sekmadienį vyks nuo 19 val.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
Prieš finalą C.Alcarazas surengė spaudos konferenciją, kurioje pakalbėjo apie būsimą mačą.
– Svajonių finalas? O gal norėjote ko nors kito?
– Ne, žinoma, puiku žaisti prieš Janniką. Jei tai būtų kas nors kitas, aš, tiesą sakant, irgi nebūčiau nusiminęs (juokiasi), bet tai nuostabu.
Jo dėka stengiuosi kitaip žiūrėti į varžybas. Būnu labiau susikaupęs. Žinau, kad turėsiu žaisti pagal savo A planą, jei norėsiu jį įveikti, jei norėsiu laimėti šį turnyrą.
Manau, kad abu žaisime geriausią savo tenisą. Tai bus puiku tiek mums, tiek ir gerbėjams. Puiku bus pasimatyti su Janniku Sinneriu dar viename finale šiais metais.
– Kokios atmosferos tikitės finale?
– Beveik kaip Daviso taurėje (šypsosi). Manau, kad visa arena jį palaikys. Bet esu tam pasiruošęs.
Tikiuosi, kad bent trys ar keturi žmonės tribūnose mane tikrai palaikys (šypsosi). Nes turėsiu savo draugų. Tikiuosi, kad galėsiu juos girdėti garsiau nei likusią minią.
ATP FinalsJannikas SinnerisCarlosas Alcarazas
Rodyti daugiau žymių