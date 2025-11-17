„YouTube“ žvaigždė žengs į ringą prieš A. Joshua

Kova bus transliuojama tiesiogiai per „Netflix“, o boksininkai santykius aiškinsis aštuoniuose 3 minučių raunduose.
Iš pradžių J.Paulas turėjo susikauti su WBA lengvo svorio kategorijos čempionu Gervonta Davisu parodomojoje kovoje, tačiau ši dvikova buvo atšaukta, kai G.Davisas buvo paduotas į teismą buvusios draugės dėl kūno sužalojimų, neteisėtu laisvės apribojimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinės žalos sukėlimu.
„YouTube“ platformoje išgarsėjęs J.Paulas bokso ringe nuo 2020 m. iškovojo 8 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą, tačiau dažniausiai sportininkas susitiko su karjerą baigusiais kovų menu atletais.
A.Joshua savo sąskaitoje turi 32 kovas ir 28 pergales, iš kurių 25 pasiekė nokautais.
Savo paskutinėje kovoje 2024 metų rugsėjį A. Joshua pralaimėjo titulinę kovą prieš Danielį Dubois. Po pralaimėjimo britas pasirinko atlikti alkūnės operaciją ir nuo to laiko nekovojo.