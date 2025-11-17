Europos dviračių kroso čempionate – Domo Maniko bronza

Šis čempionatas yra vienas iš svarbiausių sezono akcentų tiek sportininkams, tiek Lietuvos dviračių sporto federacijos bendruomenei. Pastaraisiais metais susidomėjimas dviračių kroso varžybose Lietuvoje išaugo, o šios rungties renginių gausa įrodo, jog ši disciplina pritraukia vis daugiau sportininkų ir žiūrovų.
Dviračių kroso lenktynės pasižymi tuo, kad jose sportininkai varžosi sukdami ratus, kurių trasa išdėstyta per pievą, smėlį, asfaltą su dirbtinėmis kliūtimis – jas tenka įveikti bėgant ir nešant dviračius. Šamorine D. Manikas trečioje pozicijoje mynė nuo pat pirmo rato iš šešių, o mūsiškio persvara prieš ketvirtoje vietoje mynusį šveicarą Simoną Waflerį nė sykio nesiekė daugiau 20 sekundžių.
Lenktynes laimėjo italas Pieras Filippas Bertuzzo, 28 sek. pranokęs prancūzą Davidą Mauhourat. Bronza pasidabinęs D. Manikas čempionui nusileido 1 min. 47 sek.
„Tokios buvo iš anksto numatytos taktikos gairės: stiprus startas, leidžiantis iš karto įsitvirtinti tarp lyderių, nes dviračių krose startas lemia itin daug. Dar prieš varžybas pavyko puikiai susipažinti su trasa treniruočių metu. Ji nebuvo pernelyg slidi, tačiau išliko techniška ir reikalaujanti itin tikslių judesių. Vis dėlto paskutiniame rate neišvengiau klaidos – teko akimirkai „prigulti“ ant žolės. Laimei, kritimas buvo lengvas, o atsistoti ir tęsti važiavimą pavyko žaibiškai, neprarandant daug brangaus laiko“, – lenktynių akimirkas prisiminė D. Manikas.
Pasak jo, prie sėkmės daug prisidėjo komanda: mechanikas, pakaitiniai dviračiai ir visą laiką šalia buvęs aptarnaujantis personalas.
„Kai atėjo metas lipti ant apdovanojimų pakylos, iki galo dar nesuvokiau iškovoto medalio realybės. Iki tol atrodė, kad apie tai galima tik pasvajoti ar pasapnuoti. Tačiau akimirka, kai medalis atsidūrė ant kaklo, buvo jaudinanti iki ašarų – tai sunkaus daugelio metų darbo ir atsidavimo sportui įprasminimas. Toks rezultatas primena, kad kiekviena treniruotė, kiekvienas išlietas prakaito lašas ir pasiaukojimas išties turi prasmę“, – teigė D. Manikas.
45–49 metų amžiaus grupėje Valerijus Novikovas užėmė 14 vietą, o Stanislovas Dabušinskas buvo 15-as. Tarp 40–44 metų vyrų startavęs Antanas Budreckis lenktynėse klasifikuotas 17-as.
Net 48 varžovus 16-mečių grupėje pranoko ir aukštą 7 vietą iškovojo Jokūbas Dabušinskas. 14 km distanciją mūsiškis įveikė per 32 min. 36 sek. bei nuo bronzą iškovojusio italo Michelio Careri atsiliko 42 sekundėmis. Čempionu tapo belgas Larsas Peersas, o sidabrą iškovojo 6 sek. pastarajam nusileidęs čekas Ondrejus Bukovskis.
„Lenktynes pradėjau pirmas, bet vėliau po truputį visi pradėjo lenkti iki kol „užsėdau“ varžovui ant rato. Važiavau maždaug 8 pozicijoje ir kovojome dėl Top-5 – jaučiausi gerai ir tikėjau, kad galiu į jį patekti. Paskutinėje techniškoje vietoje susikūriau nedidelį tarpą, bet iki finišo buvo likę nedaug, nespėjau uždaryti ir likau septintas. Varžybos geros, tačiau truputį liūdna, kad penketukas buvo taip arti“, – komentavo J. Dabušinskas.
Analogiškoje 16-mečių merginų rungtyje Elžbieta Seliavaitė užėmė 18 vietą.