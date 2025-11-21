Du Lietuvos triratininkai – pasaulio žaidynių čempionai

100 m bėgimo su triračiais rungtyje pasaulio vicečempionė, vilnietė Bela Morkus, distanciją įveikusi per 21,50 sek. (T71 klasė) iškovojo aukso medalį. Ypač azartiška kova, kurioje dominavo mūsų šalies atletai, vyko tarp triratininkų vyrų (T72 klasė).
Greičiausias, 17,08 sek. trasoje užtrukęs, auksinį finišą pasiekė Igor Markov iš Klaipėdos. 2024 m. pasaulio čempionato bronzos laimėtojas, šįkart komandos draugui nusileidęs vilnietis Deividas Podobajevas sužibo sidabru, distanciją įveikęs per 18,12 sek. Džiugu, kad žaidynių bronza taip pat atiteko lietuviui, triratininkui Artūrui Plodunovui iš Šiaulių.
Pasaulio žmonių su negalia žaidynėse Tailande, Nakhon Ratchasima stadione, jėgas išbandyti susirinko 4 sporto šakų atstovai iš 36 pasaulio šalių. Su Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos rinktine į varžybas atvykę bėgikai su triračiais Bela Morkus, Deividas Podobajevas (Klubas EIK, Vilnius) ir Igor Markov (Klaipėdos m. žmonių su fizine negalia klubas „Žuvėdra“) savo užduotis jau įvykdė.
Triratininkus varžybose lydinti Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė ir trenerė Aušra Kriškoviecienė pasidžiaugė „Frame Running LT“ sportininkų pasiekimais, negailėdama gerų žodžių Klaipėdos triratininkų trenerei Natalijai Krakienei ir sparčiai tobulėjančiam jos auklėtiniui Igor Markov.
Dėl svajoto, bet šįkart dar nepasiekto, rezultato susikrimtusiam triratininkui Deividui Podobajevui, trenerė turi vieną patarimą: nenuleisti rankų, mokytis iš klaidų ir neprarasti pasitikėjimo savimi. „Pergalėmis apdovanojami tik atkakliausi. Deividui valios ir ryžto tikrai netrūksta. Gal tik šiek tiek – sėkmės“, – sako Aušra Kriškoviecienė.
„Galimybė „Frame Running LT“ komandai mokytis ir kaupti varžybines patirtis tartautiniuose renginiuose, nepaprastai vertinga. Todėl norime padėkoti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai ir jos prezidentui, delegacijos vadovui Kęstučiui Skučui už pasitikėjimą, kvietimą prisijungti prie parasportininkų rinktinės ir galimybę drauge garsinti Lietuvą žmonių su negalia sporto pasaulyje“, – priduria Aušra.