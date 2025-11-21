Kurčiųjų olimpiadoje – Lietuvos imtynininko dominuojantis žygis į finalą

Jau aštuntfinalyje kaunietis Fuchu Kyodo-no-Mori gimnazijos salėje per nepilnas penkias minutes rezultatu 10:1 patiesė neįvardintos šalies atletą Hiavorhą Adamianą. Visus reikalus Mantas Kazimieras pasitvarkė antroje grumtynių dalyje, kuomet už aktyvumą jam buvo padovanota ataka parteryje. Lietuvis galimybę išnaudojo su kaupu – po dviejų ridenimų trenerio Sauliaus Liaugmino auklėtinis parbloškė varžovą ir dar kartą parideno oponentą.
Pagal panašų kovos scenarijų vyko M. K. Sinkevičiaus ketvirtfinalio akistata su Ajay Kumaru iš Indijos. Po pirmo kėlinuko Azijos atstovas pirmavo pagal kriterijus rezultatu 1:1. Antroje dalyje kaunietis įsisiautėjo ir ridenimais bei iškėlimu sudraskė beviltišką Indijos atleto gynybą parteryje. Paskutinėje atakoje Mantas Kazimieras tiesiog pasodino indą ties kilimo riba ir paėmė dar du taškus, kurie garantavo pergalę ankščiau laiko (11:2).
Visiškai kitoks vaizdas ant kilimo buvo imtyje dėl patekimo į finalą su ukrainiečiu Stasu Čerepovickiu. Ukrainietis šoniniu paėmimu ir pervedimais, kuriuos lydėjo įkyrus spaudimas, išbalansavo lietuvį, ir, kol Mantas Kazimieras ieškojo priešnuodžių prieš agresyvų tampymą, varžovas per 3 minutes nutolo 0:5.
Antroje dvikovos dalyje lietuvis suaktyvėjo, užvaldė kilimo vidurį, o galutinai išsijudino ir pabudo likus iki finalinio švilpuko kiek daugiau nei vienai minutei. Tik gavęs aktyvumo parterį, lietuvis susuko keturis galingus ridenimus ir išplėšė pergalę rezultatu 9:5.
„Nepaisant slogių pirmų kėlinukų, iki pusfinalio etapo buvau pakankamai ramus. Manto Kazimiero funkcija gera, net labai gera. Tai ir išryškėjo kovų eigoje. Žinoma, šiek tiek nervino minus penki taškai pusfinalyje, kantriau laukiau, kada ukrainietis pasės ir Mantas Kazimieras gaus parterį. Taktika pasiteisino“, – įspūdžiais pasidalino treneris S. Liaugminas.
Šeštadienį Mantas Kazimieras Sinkevičius dėl aukso medalio kausis su ne kartą čiupinėtu Nikolaosu Iosifidžiu iš Graikijos.
„Prieš porą metų grūmiausi su juo pasaulio kurčiųjų čempionate Kirgizijos sostinėje Biškeke ir kurčiųjų žaidynėse Kašijas do Sule Brazilijoje ir tąkart nugalėjau. Bet tai – praeitis, reikia pamiršti. Rytoj viskas iš naujo, varžovas jaunas ir kietas, savo taupyklėje jau turi Europos U20 čempionato bronzą. Laukia labai sunkios šešios minutės, nusiteikiu alinančiai kovai, atiduosiu visas jėgas“, – belaukdamas lemiamos dvikovos kalbėjo Mantas Kazimieras Sinkevičius.
Svorio kategorijoje kovojo 17 atletų.