„Šviesos“ rankininkai Europos turnyre atsitrenkė į norvegų kliūtį

Vilniaus „Šviesos“ rankininkai šeštadienį atsakomosiose Europos taurės trečiojo etapo rungtynėse namie nusileido Sandefjordo „Runar“ komandai 33:36 (17:19). Vilniaus ekipoje rezultatyviausiai žaidė 7 įvarčius įmetęs Eimantas Sinkevičius. Matas Aukštikalnis ir Alanas Bogdiunas pelnė po 5 įvarčius.
„Runar“ praėjusį sekmadienį laimėjo ir Norvegijoje vykusias pirmąsias rungtynes. Sandefjordo ekipa namie nugalėjo 36:30, tad į Lietuvos sostinę atsivežė šešių įvarčių atsargą.
„Runar“ šiuo metu Norvegijos lygoje užima trečiąją vietą, o per tris praėjusius sezonus du kartus pateko į Europos taurės pusfinalį.
Rungtynės
Norvegijos komanda šeštadienį rungtynes Vilniuje pradėjo labai aktyviai. „Runar“ įmetė du pirmuosius įvarčius ir jau 5-ąją minutę pirmavo 4:1. Vis dėlto „Šviesa“ neleido varžovams pernelyg įsibėgėti ir 11-ąją minutę išlygino rezultatą 5:5.
Vilniaus rankininkai labai tiksliai žaidė pirmojo kėlinio viduryje, kai „Runar“ keitė vartininką septintu aikštės žaidėju. „Šviesa“ per labai trumpą tarpsnį dukart perėmė kamuolį, įmetė į tuščius vartus ir išsiveržė į priekį 9:7. Tačiau tuomet atėjo eilė klysti „Šviesos“ rankininkams. Jie porą kartų prarado kamuolį lygioje vietoje, priėmė skubotus sprendimus ir praleido penkis iš eilės įvarčius. Rezultatas 23-iąją minutę tapo 10:13.
Likusią pirmojo kėlinio dalį komandos didelių spurtų nesurengė – „Runar“ iki pertraukos pirmavo 1–3 įvarčiais ir kėlinį laimėjo 19:17.
Antrojo kėlinio pradžioje „Šviesa“ išlygino rezultatą 19:19, bet tučtuojau praleido du įvarčius paeiliui. Nuo tada beveik visą laiką pirmavo svečiai, kurie dukart buvo įgiję keturių įvarčių pranašumą (24:28, 28:32).
Vilniečiai kovojo bent dėl paguodos pergalės ar lygiųjų. 54-ąją minutę šeimininkai net išlygino rezultatą 33:33, tačiau paskui nebepelnė nė vieno įvarčio. „Šviesa“ rungtynių pabaigoje neįmetė dviejų baudinių ir nepasinaudojo tuo, kad „Runar“ ilgiau nei minutę žaidė be dviejų pašalintų rankininkų.
Beje, Vilniaus rankininkai baudinius labai prastai atliko visas rungtynes – įmetė tik 3 iš 8.
Praeitis
„Šviesos“ komanda Europos turnyruose dalyvavo dvyliktąjį kartą. „Šviesa“ net dešimt kartų iškrito pralaimėjusi pirmiesiems varžovams.
Geriausias buvo 2018–2019 metų sezonas Iššūkio taurės turnyre ((2020 m. būtent šis turnyras pervadintas Europos taure). Vilniaus komanda rudenį įveikė du varžovus ir, kol kas vienintelį kartą patekusi į aštuntfinalį, pratęsė europinį sezoną po Naujųjų metų.
Įdomu, kad ir tuomet antrasis Vilniaus rankininkų varžovas buvo Norvegijos klubas. Prieš septynerius metus „Šviesa“ susitiko su „Bodo“. Vilniečiai net 35:23 sutriuškino norvegus namie, o išvykoje pralaimėjo daug mažesniu skirtumu 23:26.
Šį sezoną „Šviesai“ nereikėjo žaisti pirmajame Europos taurės etape, o antrajame etape Gintaro Cibulskio treniruojama komanda pranoko Ukrainos čempioną Zaporižės „Motor“ klubą.
Šį rudenį
Iš Europos turnyrų šį rudenį jau iškrito visos keturios Lietuvos komandos. Lietuva dėl žemų vietų tiek vyrų, tiek moterų Europos rankinio lygų reitinguose neturi teisės registruoti nė vienos komandos stipriausiuose žemyno turnyruose Čempionų lygoje ir Europos lygoje. Trečiajame pagal rangą Europos taurės turnyre startavo trys Lietuvos vyrų ir viena moterų komanda.
Vyrų Europos taurės pirmajame etape Kauno „Granitas“ nusileido Dobojaus „Sloga“ komandai iš Bosnijos ir Hercegovinos, pirmajame etape nežaidęs Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ antrajame etape pripažino Švaco „Tirol“ iš Austrijos pranašumą.
Moterų Europos taurės turnyre dalyvavo Lietuvos čempionė „Garliava“. Garliavietės pirmajame etape įveikė „Kumanovo“ iš Šiaurės Makedonijos, bet antrajame etape pralaimėjo Venlo „Fortes“ iš Nyderlandų.
Legionierius
Į Europos taurės aštuntfinalį jau pateko Rumunijos lygos lyderis „Buzău“, kuriame žaidžia Lietuvos rinktinės rankininkas Gabrielius Virbauskas.
„Buzău“ abejas trečiojo etapo rungtynes su Tel Avivo „Makabi“ ekipa praėjusį savaitgalį žaidė savo aikštėje ir dukart 36:33 (19:16) bei 40:33 (20:19) nugalėjo svečius iš Izraelio. G.Virbauskas per pirmąsias rungtynes įmetė 4 įvarčius, per antrąsias – 8 įvarčius.
Su kuo „Buzău“ susitiks aštuntfinalyje, paaiškės kitą savaitę ištraukus burtus.
Europos taurė. Trečiojo etapo atsakomosios rungtynės
Vilniaus „Šviesa“ – Sandefjordo „Runar“ 33:36 (17:19). Pirmosios rungtynės 30:36.
„Šviesa“: E.Sinkevičius 7, M.Aukštikalnis 5, Bogdiunas 5, Ivanauskas 3, Ugianskis 3, Rasakevičius 3, Lapiniauskas 3, Plėta 2, Koržukas 1.
„Runar“: Boilesenas 7, Rambo 6, Knutsenas 6, ...
Rungtynių eiga: 0:2, 1:4, 2:5, 5:5, 7:6, 9:7, 10:8, 10:13, 14:15, 17:19; 19:19, 19:21, 22:25, 24:25, 24:28, 28:32, 31:32, 33:33, 33:36.
2 minučių pašalinimai: Švi – 5, Run – 4.
Baudiniai: Švi – 3/8, Run – 2/2.