Rusijos rogučių sporto žvaigždė tapo sukčiumi – pabandė pavogti milijonus

2025 m. lapkričio 22 d. 16:20
Triskart pasaulio, dukart Europos čempionas ir dukart planetos taurės savininkas Rusijos rogučių sporto žvaigždė 29-erių Romanas Repilovas ir Europos rogučių sporto medalininkas 33-ejų Aleksandras Peretiaginas suimti Krasnojarsko mieste už sukčiavimą. Apie tai pranešė Krasnojarsko gelbėjimo tarnyba.
Žinomi Rusijos sportininkai kaltinami didelio masto sukčiavimu. R.Repilovas, kuris aukso medalius skynė 2020–2021 metais, kaltinamas 11 milijonų rublių (apie 110 tūkst. eurų) biudžeto lėšų, skirtų rogutėms įsigyti federalinei valstybinei biudžetinei įstaigai „Rusijos nacionalinių komandinių sporto šakų rengimo centras“, pasisavinimu.
Pasaulio čempionas suimtas iki gruodžio 19 d. Byloje A.Peretiaginas įvardijamas kaip šios įstaigos sporto įrangos ruošimo specialistas.
Pranešama, kad dėl R.Repilovo ir A.Peretiagino veiklos centras patyrė didelę žalą.
