Devintąjį medalį Lietuvai deflimpinėse žaidynėse pelnė kurčiosios tinklininkės

Sidabro medalį iškovojo paplūdimio tinklinio komandos narės – Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.
Išvakarėse pasiekusios fantastinę pergalę prieš amerikietes 2:1, sekmadienį lemiamose varžybose dėl aukso lietuvės susirėmė su žaidynių favoritėmis – ukrainietėmis.
Jaudulys ir varžybų svarba turėjo įtakos pirmą kartą tokio aukšto lygio varžybose kartu žaidusiam Lietuvos dvejetui.
Pirmą setą varžovės laimėjo 21:9. Antrąjį mūsų tinklininkės pradėjo puikiai, išsiveržė į priekį 5:0, tačiau įgytos persvaros neišlaikė. Ukrainietės greitai pasivijo ir aplenkė. Antrasis setas baigėsi varžovių naudai rezultatu 21:14.
Mūsų ekipos treneris Paulius Matulis teigė, kad tinklininkės žaidynėse pranoko save.
„D. Keraitė žengia tik pirmuosius žingsnius tokio aukšto lygio tinklinyje, todėl šiam dvejetui dar viskas prieš akis“, – auklėtinėms jokių priekaištų neturėjo specialistas.
Sėkminga diena buvo Lietuvos badmintono rinktinei, žaidusiai komandinėse varžybose. Donato Narvilo ugdytiniai po 5:0 įveikė Kanados ir Brazilijos rinktines.
Pirmadienį lietuviai žais paskutiniąsias grupės rungtynes su taip pat abejas varžybas „sausais“ rezultatais laimėjusia Malaizijos rinktine. Į pusfinalį pateks tik grupės nugalėtojas.
Lietuvos klausos negalią turintys sportininkai Tokijuje iškovojo po 3 aukso, sidabro ir bronzos medalius.
Pirmadienis bus paskutinė žaidynių diena, kurioje dalyvaus lietuviai. Didžiausios viltys siejamos su disko metimo rungtimi, kurios finale kovos du lietuviai – Mindaugas Jurkša ir Mažvydas Paurys. Pastarasis atletas per atrankines kovas buvo antras.
Komandines varžybas baigs ir badmintonininkai. Gal ir jie pateiks stebuklą – užkops ant prizininkų pakylos.