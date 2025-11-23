Iškovoti dar trys medaliai - pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse vėl spindėjo lietuviai

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos rinktinės medalių kraitį papildė Eugenijus Vaičaitis, Donatas Dundzys ir Raimeda Bučinskytė.
Čempionu rutulio stūmimo rungtyje (F37 grupė) tapo Donatas Dundzys.
Tuo metu sidabru suspindo šaudymo iš pistoleto rungtyje (P2) sėkmingai pasirodžiusi R.Bučinskytė.
Bronzos medalį iškovojo rutulį stūmęs E.Vaičaitis. Jis apdovanojimą iškovojo F34 grupėje.
Primename, kad Lietuvos neįgaliųjų sportininkų rinktinė per dvi dienas Tailande iškovojo net 10 medalių.
Pirmąją žaidynių dieną lietuviai buvo pelnę tris aukso, tris sidabro ir vieną bronzos medalį
Lietuvai šiose varžybose atstovauja 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys.