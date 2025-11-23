Aiškėja daugiau detalių dėl bokso varžybose sunkiai sužaloto paauglio – renginys vyko be federacijos žinios

Lietuvos bokso federacija (LBF) šiuo atveju reiškia gilų susirūpinimą ir užjaučia nukentėjusį paauglį bei jo šeimą.
Tuo pačiu LBF pabrėžia, kad šios lapkričio 22 d. vykusios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.
Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai.
Negana to, LBF visuomet kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant.
Lrytas pranešė, kad šeštadienį vykusias Vilniaus rajono taurės bokso varžybas apkartino šiurpi 15-mečio trauma – po varžovo smūgio paauglys neteko sąmonės ir buvo skubiai pristatytas į ligoninę.
Nelaimė įvyko po pietų, apie 15 valandą, Didžiųjų Kabišių gyvenvietėje įsikūrusiame kultūros centre.
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog pareigūnams šis skaudus atvejis yra žinomas. Šiuo metu nustatinėjamos jo aplinkybės, surinkta medžiaga dėl sveikatos sutrikdymo.