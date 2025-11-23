Lietuvos švieslentė: keista Klaipėdos krepšininkių dvikova, lyderius pristabdę čempionai ir apsigynę „Riteriai“

Futbolas
Perėjimo mačas tarp A lygos ir pirmosios lygos
Atsakomosios rungtynės. Vilniaus „Riteriai“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 2:1. Bulatovičius 14, Usavičius 65 / Zubauskas 31. Pirmosios rungtynės 0:0.
„Riteriai“ laimėjo perėjimo mačą ir apgynė teisę žaisti A lygoje. „Neptūnas“ kitą sezoną liks pirmojoje lygoje.
Perėjimo mačas tarp pirmosios ir antrosios lygų
Atsakomosios rungtynės. „Šiauliai B“ – Kybartų „Sveikata“ 5:0. Pirmosios rungtynės 2:2.
Atsakomąsias rungtynes triuškinamai laimėję „Šiaulių“ dubleriai apgynė teisę žaisti pirmojoje lygoje.
***
Krepšinis
Baltijos moterų lyga
Klaipėdos „Neptūnas“ – Klaipėdos LCC 87:68. Vilka 18, Solopova 18, Mihalko 17 / Dias 17, Loceniece 13. 161 žiūrovas.
Kauno „Aistės“ – „Šiauliai“ 46:74. Paulauskaitė 10, Savostaitė 10 / Černeckytė 20. 268 žiūrovai.
„Alytus“ – Vilniaus „Kibirkštis“ 47:111. Sauliūtė 13 / Dean 28, Green 20.
Rygos RSU – Rygos TTT 48:96.
Lentelė: „Kibirkštis“ – 6/6, TTT – 6/7, „Neptūnas“ – 5/7, LCC – 5/7, „Šiauliai“ – 5/8, RSU – 3/7, „Aistės“ – 2/6, Talino TSA – 1/6, „Alytus“ – 1/7, „Panevėžys“ – 0/7.
Savaitgalį dėmesio centre buvo praėjusio sezono prizininkių, dviejų Klaipėdos komandų rungtynės. Jos susiklostė keistokai: po dviejų kėlinių LCC pirmavo 42:35, bet po pertraukos sąlygas diktavo „Neptūnas“, nugalėjęs 19 taškų skirtumu.
Kitos trejos Baltijos lygos rungtynės baigėsi dar didesniu skirtumu, o lyderė „Kibirkštis“ jau ketvirtą kartą šį sezoną varžoves sutriuškino 50 taškų ar didesniu skirtumu.
***
Lietuvos vyrų antroji lyga (NKL)
14 turas. „Šilutė“ – Klaipėdos „Neptūnas-2“ 83:77, Vilkaviškio „Perlas“ – Marijampolės „Sūduva“ 84:88, „Alytus“ (Venckus 28) – „Telšiai“ 81:83, „Jurbarkas“ – Kauno „Žalgiris-2“ 64:71, Plungės „Olimpas“ – Šakių „Vytis“ 80:86, Ukmergės „Stekas“ – „Kretinga“ 98:88, Vilniaus „Rytas-2“ – Kauno raj. „Omega“ 105:91, „Kėdainiai“ – „Mažeikiai“ 93:80.
15 turas. „Telšiai“ – „Kėdainiai“ 83:80. Balčiūnas 22, Rasys 14 / Steponavičius 18. 176 žiūrovai.
„Žalgiris-2“ – „Šilutė“ 114:107 (po pratęsimo). Daubaris 19, Raupelis 18 / Jankūnas 27, Gatesas 21. 146 žiūrovai.
„Omega“ – „Alytus“ 94:89, „Sūduva“ – „Stekas“ 88:74, „Neptūnas-2“ – Plungės „Olimpas“ (Golsonas 29) 66:90, Palangos „Olimpas“ – „Jurbarkas“ (Matulis 25) 94:91, „Vytis“ (Mikštas 25) – „Perlas“ 86:93, „Kretinga“ (Warrenas 26) – „Rytas-2“ 85:74.
Lentelė: „Kėdainiai“ – 11/13, „Sūduva“ – 10/13, „Telšiai“ – 10/14, „Žalgiris-2“ – 9/13, „Vytis“ – 8/12, „Omega“ – 8/14, „Perlas“ – 7/14, „Jurbarkas“ – 7/14, „Rytas-2“ – 7/15, „Mažeikiai“ – 6/12, „Kretinga“ – 6/14, „Šilutė“ – 6/14, „Neptūnas-2“ – 6/14, Palangos „Olimpas“ – 5/14, Plungės „Olimpas“ – 4/14, „Stekas“ – 4/14, „Alytus“ – 2/14.
Įdomiausias savaitgalio įvykis buvo čempionės vardą ginančios Telšių komandos rungtynės su netikėtai šio sezono lydere tapusia debiutante Kėdainių ekipa. Didžiąją rungtynių dalį aikštėje šeimininkavo „Telšiai“, vos ne akimirksniu įgiję dviženklę persvarą (11:1) ir likus žaisti apie tris su puse minutės pirmavę 15 taškų skirtumu (81:66). Tačiau tuomet „Kėdainiai“ pakilo į šturmą ir likus žaisti minutę iš „Telšių“ pranašumo teliko trys taškai (83:80). Paskutinę minutę komandos surengė po kelias atakas, bet rezultatas nepasikeitė.
Kėdainių komanda nutraukė devynių pergalių virtinę, bet lieka vienvaldė NKL lyderė.
***
Rankinis
Lietuvos vyrų lyga
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – „Vilnius“ 32:32, Klaipėdos „Dragūnas“ – Varėnos „Ūla“ (D.Eidukonis 13) 43:37.
Lentelė: „Dragūnas“ – 14/7, Vilnius „Šviesa“ – 10/6, Kauno „Granitas“ – 7/7, „Pieno žvaigždės“ – 6/7, „Vilnius“ – 6/8, Alytaus „Varsa“ – 4/7, „Ūla“ – 3/8.
Šį sezoną taškų nepraradęs „Dragūnas“ įtikinamai pasiekė septintąją iš eilės pergalę, kurią pažymėjo šio lygos sezono įvarčių rekordu, o lentelės kaimynų „Pieno žvaigždžių“ ir „Vilniaus“ rungtynės baigėsi lygiosiomis.
***
Tinklinis
Baltijos vyrų lyga
Šiaulių „Elga“ – Rygos RSU 1:3, Tartu „Bigbank“ – Talino „TalTech“ 3:0.
Lentelė: „Pärnu“ – 16/6, „Bigbank“ – 15/7, RSU – 15/8, „TalTech“ – 14/8, „Elga“ – 13/8, „Võru“ – 10/7, Daugpilio „Ezerzeme“ – 8/7, Talino „Audentes“ – 3/6, Jėkabpilio „Lūši“ – 2/7.
Keturiomis iš eilės pergalėmis sezoną pradėjusi Šiaulių komanda pastarosiomis savaitėmis pristabdė ir po šį savaitgalį patirto pralaimėjimo nukrito į penktąją vietą.
Latvijos vyrų lyga
Rytų grupė. Alytaus „Ultra“ – Daugpilio „Augšdaugava“ 3:1.
Lentelė: „Ultra“ – 12/4, „Ligatne“ – 9/4, „Augšdaugava“ – 6/4, „Piejūra“ – 3/4, Rygos „Ostnieks“ – 0/4. (Dvi Lietuvos komandos žaidžia Latvijos lygoje. )
Lietuvos vyrų lyga
Vilniaus „Universitetas“ – Marijampolės „Sūduva“ 3:0.
Lietuvos moterų lyga
Vilniaus „Tauras“ – Vilniaus „Universitetas“ 3:2.
Savaitgalį prasidėjo Lietuvos moterų ir vyrų tinklinio pirmenybės.
Moterų turnyre žais tik keturios komandos: „Kaunas“, Jonavos „Aušrinė“, Vilniaus „Tauras“ ir Vilniaus „Universitetas“.
Vyrų varžybų pirmajame etape dalyvaus penkios ekipos: Vilniaus „Universitetas“, Vilniaus „Tech“, Marijampolės „Sūduva“, Klaipėdos „Universitetas“ ir Vilniaus rajono sporto centras. Antrajame etape prie jų prisidės trys Baltijos ir Latvijos lygose žaidžiančios komandos (Šiaulių „Elga“, Gargždų „Amber“ ir Alytaus „Ultra“).
***
Ledo ritulys
Baltijos lyga
Jelgavos „Zemgale“ – Elektrėnų „Energija“ 13:2, Vilniaus „Punks“ – Rygos HS 3:4 (po baudinių) ir 4:2.
Lentelė: „Liepāja“ – 32/19, Kijevo „Capitals“ – 30/17, „Zemgale“ – 28/18, Rygos „Mogo“ – 27/18, Rygos „Prizma“ – 20/18, Talino „Panter“ – 12/19, „Energija“ – 9/16, „Punks“ – 7/15, Rygos HS – 5/16.
„Energija“ nepasipriešino visai iš lyderių Jelgavos komandai, o autsaiderių rungtynėse „Punks“ ir Rygos ledo ritulio mokykla pasidalijo po pergalę. Tiesa, „Punks“ iškovojo daugiau taškų, nes paskutinę vietą užimantiems jauniesiems rygiečiams nusileido tik per baudinyną.
Baltijos moterų lyga
Vilniaus „Sostinė“ – Rygos „Kurbads“ 1:0 ir 0:1.
Lentelė: „Sostinė“ – 15/6, Rygos „Laima“ – 15/8, „Kurbads“ – 12/5, „Klaipėda“ – 6/6, „Tukums“ – 5/6, „Ozolnieki“ – 1/7.
„Sostinė“ ir „Kurbads“ iki tarpusavio rungtynių nebuvo praradusios taškų, o savaitgalį Vilniuje pasidalijo po pergalę.
***
Salės futbolas
Lietuvos vyrų lyga
Nukeltos rungtynės. Jonavos „Vikingai“ – „Vilnius“ 3:3.
9 turas. „Vilnius“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 1:6, Mažeikių „Vip“ – „Akmenės kraštas“ 1:9, „Radviliškis“ – Jonavos „Vikingai“ 3:6.
Lentelė: „Žalgiris“ – 21/7, „Akmenės kraštas“ – 21/8, Gargždų „Pramogos“ – 16/8, „Vikingai“ – 11/8, „Radviliškis“ – 9/8, „Vip“ – 9/8, „Vilnius“ – 8/7, „Bruklinas“ – 7/8, „Kėdainiai“ – 0/8.
***
Krepšinis
Lietuvos lyga. 11 turas
„Jonava“ – Vilniaus „Rytas“ 71:105. Slavinskas 18, Krikke 13, Kreišmontas 10 / Walkeris 20, Hardingas 18, Lukošius 17, Masiulis 16, Gudaitis 13, Sargiūnas 10. 1313 žiūrovų.
„Šiauliai“ – „Gargždai“ 83:94. Hendersonas 22, Baslykas 20, McKnightas 16, Pleikys 10, Romančenko 10 / Haginsas 34, Gailius 21, 11 atk.kam., Pipkinsas 10, Petrilevičius 10. 2113 žiūrovų.
Panevėžio „Lietkabelis“ – Kauno „Žalgiris“ 77:81. Kullamäe 26, Rubitas 16, Morrisas 9 / Brazdeikis 17, Wrightas 14, Francisco 12, Lo 10. 5181 žiūrovas.
Kėdainių „Nevėžis“ – Utenos „Juventus“ 79:96. Vaitkus 17, Valantinas 12, Chargois 11, McLaughlinas 10 / Vranešas 19, Beniušis 14, P.Valinskas 14, Venskus 12. 1047 žiūrovai.
Šį turą nežaidė Klaipėdos „Neptūnas“.
Lentelė (po 10 rungt.): „Žalgiris“ – 8*, „Rytas“ – 8, „Neptūnas“ – 6*, „Lietkabelis“ – 6, „Gargždai“ – 4, „Juventus“ – 4, „Šiauliai“ – 4, „Nevėžis“ – 3, „Jonava“ – 1. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: Morrisas („Lietkabelis“) – 19,6 tšk., Hardingas („Rytas“) – 17,5, Perkinsas („Nevėžis“) – 17,0, Tarolis („Neptūnas“) – 16,6, Danielsas (buv. „Juventus“) – 16,5, Hendersonas („Šiauliai“) – 16,1, Walkeris („Rytas“) – 15,4.
švieslentėVilniaus RiteriaiRankinis
Rodyti daugiau žymių