Niurnberge – Europos jaunių konfederacijos rapyros etapas: D. Juras prasimušė tarp 16 geriausiųjų

Lietuvos atstovas Dominikas Juras, šiuo metu užimantis 37-ąją vietą pasaulio reitinge, pogrupyje iškovojo penkias pergales iš šešių ir atkrintamąsias kovas pradėjo iš 26-os pozicijos, praleisdamas pirmąjį varžybų ratą.
Kelyje link „TOP 16“ lietuvis 15:10 įveikė vengrą B. Szabo, tokiu pačiu rezultatu palaužė Kataro sportininką A. Dakak, o vėliau 15:11 nugalėjo prancūzą S. Belissa.
Kovoje dėl patekimo į ketvirtfinalį D. Juras 9:15 nusileido amerikiečiui A. Wu ir galutinėje įskaitoje užėmė aukštą – 15-ąją vietą iš 221 fechtuotojo.