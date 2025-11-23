SportasKitos naujienos

Niurnberge – Europos jaunių konfederacijos rapyros etapas: D. Juras prasimušė tarp 16 geriausiųjų

2025 m. lapkričio 23 d. 19:06
Lrytas.lt
2025 m. lapkričio 22 d. Niurnberge (Vokietija) vyko Europos fechtavimo konfederacijos jaunių rapyros etapas, subūręs daugiau kaip 200 sportininkų iš viso pasaulio.
Daugiau nuotraukų (4)
Lietuvos atstovas Dominikas Juras, šiuo metu užimantis 37-ąją vietą pasaulio reitinge, pogrupyje iškovojo penkias pergales iš šešių ir atkrintamąsias kovas pradėjo iš 26-os pozicijos, praleisdamas pirmąjį varžybų ratą.
Kelyje link „TOP 16“ lietuvis 15:10 įveikė vengrą B. Szabo, tokiu pačiu rezultatu palaužė Kataro sportininką A. Dakak, o vėliau 15:11 nugalėjo prancūzą S. Belissa.
Kovoje dėl patekimo į ketvirtfinalį D. Juras 9:15 nusileido amerikiečiui A. Wu ir galutinėje įskaitoje užėmė aukštą – 15-ąją vietą iš 221 fechtuotojo.
fechtavimasis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.