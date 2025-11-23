Nelaimė įvyko po pietų, apie 15 valandą, Didžiųjų Kabišių gyvenvietėje įsikūrusiame kultūros centre.
Kokia šiuo metu paauglio būklė, neaišku.
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog pareigūnams šis skaudus atvejis yra žinomas. Šiuo metu nustatinėjamos jo aplinkybės, surinkta medžiaga dėl sveikatos sutrikdymo.
Pagal pirminę oficialią informaciją nepilnametis patyrė vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymą (taip minima policijos suvestinėse), tačiau jeigu jo būklė ir toliau negerės arba dar pablogės, kūno sužalojimas bus perkvalifikuotas į sunkų.
Bokso varžybas, kuriose dalyvavo įvairių amžiaus grupių atstovai, organizavo Vilniaus rajono sporto centras.
Tyrimo metu paaiškės, ar yra pagrindo traukti baudžiamojon atsakomybėn vaikiną, kuris ringe sužalojo kitą nepilnametį.
Praėjusio ketvirtadienio rytą per Lietuvą nusirito žinia apie skaudžią nelaimę – Vilniuje vykusios „Hockey Punks“ akademijos ledo ritulio treniruotės metu buvo mirtinai sužalotas 13-metis.
Tragedija sukrėtė ledo ritulio bendruomenę. Policijos suvestinėje buvo skelbiama, kad rituliui pataikius į pakaušį, berniukas buvo skubiai išvežtas į ligoninę, tačiau ten medikams išgelbėti jo gyvybės nepavyko. Policija tiria jo mirties aplinkybes.
Vilniaus rajonasBoksasVaržybos
