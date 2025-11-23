Puikus startas: Europos moterų kerlingo čempionate – pirmoji Lietuvos rinktinės pergalė

Virginijos Paulauskaitės komanda, kuriai taip pat atstovauja Olga Dvojeglazova, Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, antrojo turo rungtynėse 8:5 nugalėjo Vokietijos rinktinę.
Šis susitikimas prasidėjo atkakliai, kol šeštajame kėlinuke mūsiškės pelnė tris taškus ir išsiveržė į priekį 6:4. Kitame kėlinuke lietuvėms pavyko „pavogti“ tašką iš varžovių (7:4) ir vėliau šis pranašumas buvo išsaugotas iki pabaigos.
Vokietijos akmenslydininkės vis dar tęsia kova dėl patekimo į Milano ir Kortinos žiemos olimpines žaidynes ir gruodžio mėnesį dalyvaus lemiamame atrankos turnrye.
Pirmosiose rungtynėse V. Paulauskaitės komanda tik po atkaklios kovos 7:8 nusileido būsimų žiemos olimpinių žaidynių šeimininkei ir praėjusiame Europos čempionate ketvirtą vietą užėmusiai Italijos ekipai.
Nors Italijos akmenslydininkės turėjo pranašumą nuo susitikimo pradžios, lietuvės nepasidavė ir iki pat paskutinio kėlinuko turėjo vilčių išlyginti rezultatą. Galiausiai italėms pavyko išsaugoti minimalią vieno taško persvarą ir pasiekti pergalę.
Trečiąsias rungtynes lietuvės žais sekmadienį su pasaulio vicečempione ir dviejų paskutinių Europos čempionatų nugalėtoja Šveicarijos komanda.
Elitiniame Europos čempionato divizione Lietuvos rinktinė žaidžia antrus metus iš eilės. Prieš metus Lietuvos komanda iškovojo vienintelę pergalę ir, palankiai susiklosčius aplinkybėms, užėmė aštuntąją vietą.
Europos čempionate elite varžosi dešimt komandų. Po dviejų turų pirmauja po dvi pergales turinčios Danijos ir Šveicarijos rinktinės.
Po vieną pergalę, kaip ir lietuvės, turi Vokietija, Italija, Norvegija, Švedija ir Turkija. Be pergalių kol kas – Čekijos ir Škotijos sportininkės.