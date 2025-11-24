Istorinė Latvijos sporto pergalė: paplūdimio tinklininkės T. Graudina ir A. Samoilova – pasaulio čempionės

Tai – ne tik pirmasis Latvijos paplūdimio tinklininkių laimėtas pasaulio čempionių titulas, bet ir pirmasis šios šalies apdovanojimas planetos pirmenybių istorijoje, įskaitant ir vyrus.
K. Nuss ir T. Brasher prieš dvejus metus pasaulio čempionate Meksikoje pasidabino bronzos medaliais.
Ispano Danielio Luiso Rodriguezo treniruojamos latvės Adelaidėje laimėjo visas aštuonerias rungtynes ir pralaimėjo vienintelį setą – finale.
A. Samoilova, atlikusi tris neatremiamus padavimus, tapo rezultatyviausia finalo žaidėja su 26 taškais. T. Graudina pasižymėjo 21 tašku ir svarbiu bloku. T. Brasher finale pelnė 21, o K. Nuss – 13 taškų.
„Negaliu patikėti. Rungtynės buvo labai atkaklios. Mes visada pralaimėdavome šioms amerikietėms, bet šiandien viskas susiklostė taip, kaip norėjome. Tai nuostabu“, – po finalo džiaugėsi T. Graudina.
„Didžiulis ačiū mano partnerei Tinai, visai komandai ir, žinoma, mūsų gerbėjams. Esame labai dėkingos už visą šitą kelionę, už šią pergalę. Tai tiesiog nuostabu. Esame dabar laimingiausi žmonės pasaulyje“, – emocijų neslėpė A. Samoilova.
Bronzos medalius pirmą kartą karjeroje iškovojo brazilės – 38-erių metų Carol Solberg ir 32-ejų Rebecca Cavalcanti. Mažajame finale jos 2–0 (21:18, 22:20) nugalėjo tautietes ir pirmą vietą pasaulio reitinge užimančias Thamelą Coradello ir Victorią Lopez.
Šiame pasaulio čempionate varžėsi ir Lietuvos duetas Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Joms nepavyko pasiekti pergalių grupėje ir galutinėje įskaitoje užėmė 37-ą vietą.
Švedijos derbyje – olimpinių čempionų triumfas
23-ejų metų Davidas Ahmanas ir 24-erių metų Jonatanas Hellvigas tapo jauniausiais pasaulio paplūdimio tinklinio čempionais istorijoje. Olimpiniai čempionai iš Švedijos finale 2:0 (25:23, 21:19) pranoko dar jaunesnius savo tautiečius – 20-metį Jacobą Holtingą Nilssoną ir 19-metį Elmerį Anderssoną.
D. Ahmanas ir J. Hellvigas pakartojo neįtikėtiną istoriją iš Paryžiaus olimpinių žaidynių, kai grupės etape pralaimėjo du iš trijų susitikimų, bet vėliau nukeliavo iki pat viršūnės.
Tai yra pirmasis Švedijos paplūdimio tinklininkų auksas per visą planetos pirmenybių istoriją. Pasaulio čempionato prizininkais jie tapo trečią sykį. Prieš dvejus metus Meksikoje D. Ahmanas ir J. Hellvigas tapo vicečempionais.
Be to, Švedija tapo antra šalimi per visą istoriją, kai dvi vienos valstybės komandos susitiko finale. Anksčiau tą buvo pavykę padaryti tik Brazilijos atstovams – kartą vyrų ir du sykius moterų varžybose.
Finale rezultatyviausias buvo J. Nilssonas su 25 taškais. J. Hellvigas nugalėtojams surinko 22 taškus, tarp jų tris – blokais.
„Žinoma, kad visada svajojome laimėti pasaulio čempionatą. Nesitikėjome, kad tai pavyks padaryti šiemet, nes turėjau traumą, tačiau su kiekvienu maču žaidėme vis geriau ir dabar esame čia. Tai beprotiška“, – džiaugėsi D. Ahmanas.
Bronzos medalius iškovojo prancūzai Teo Rotar ir Arnaud Gauthier-Rat.