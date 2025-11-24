Nuo čempiono iki nužudymu įtariamo bėglio: policija paskelbė vyro paiešką

Pirminiais duomenimis, sekmadienį apie 13 val. 20 min. Varpo gatvėje, daugiabučio namo kieme, konflikto metu L.Simonenko peiliu mirtinai sužalojo jaunuolį (gim. 2003 m.). Įtariamasis pasišalino iš įvykio vietos, jis yra ieškomas. Nužudymu įtartas vaikinas jau yra žinomas policijai. Ir įtariamasis, ir jo auka tapęs vaikinas buvo pažįstami.
„Įtariamasis vis dar yra ieškomas. Įtariamasis teisėsaugai žinomas, jo atžvilgiu atliekamas kitas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Auka ir įtariamasis buvo pažįstami, dėl ko galėjo būti įvykdytas nusikaltimas aiškinamasi, tiriamos įvairios versijos“, – pirmadienį apie 15 val. 21 min. Lrytas informavo prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Nužudymu įtariamas 2000-aisiais gimęs vaikinas 2018 ir 2019 metais Europos jaunimo kiokušin karatė čempionu, taip buvo triumfavęs ne viename Lietuvos čempionate.
2018 metais L.Simonenko netgi sulaukė išskirtinio apdovanojimo iš Šiaulių miesto už sportinius pasiekimus.
