Orientavimosi sporto klubas „Falco“ sėkmingai užbaigė projektą „Atrask judesį gamtoje“

Projektu buvo siekiama didinti moksleivių fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną bei supažindinti su galimybe sportuoti gryname ore ištisus metus.
„Orientavimosi sportas – tai ne tik fizinis aktyvumas, bet ir loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimus, orientuotis erdvėje. Norime, kad moksleiviai atrastų šį sportą kaip smagų laiko praleidimo būdą ir kartu lavintų tiek kūną, tiek protą. Orientavimosi sportas nereikalauja didelio fizinio pasirengimo, yra nesudėtingas, smagus, o jo taisyklės greitai perprantamos, todėl įtraukia net tuos vaikus, kurie neįsitraukia ar nerealizuoja savęs kitose sporto šakose, turi spec. poreikių ar mažiau finansinių galimybių.“– sako projekto organizatoriai.
Į projekto veiklas buvo įtraukta daugiau nei 3000 asmenų, kurių įtraukimą užtikrino bendradarbiavimas su mokyklomis, kurių mokiniai su savo šeimos nariais dalyvavo iš viso 15 organizuojamuose orientavimosi sporto renginiuose 5 miestuose.
Vėliau šie vaikai buvo kviečiami į nemokamas treniruotes. Veiklose dalyvavo net apie 74% mažiau galimybių turinčių. Visi šie asmenys buvo skatinami nemokamai naudotis stacionariomis trasomis savo mieste bei dalyvauti miesto OS klubų organizuojamuose renginiuose.
Orientuokis savo mieste!– tai kita projekto veikla, kur buvo organizuojamos treniruotės suburtoms vaikų grupėms. 2024 metų spalio ir 2025 metų balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje orientavimosi sporto treneriai pravedė iš viso 193 treniruotes, kuriose dalyvavo daugiau nei 120 vaikų.
Projekto vykdytojai labia džiaugiasi projekto sėkme, turėta galimybe supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu ir įtraukti naujus narius į šio sporto bendruomene.