Pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse Lietuva iškovojo dar du medalius, kraityje – 12 apdovanojimų

2025 m. lapkričio 24 d. 07:51
Tailande vykusiose 2025-ųjų pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse Lietuvos delegacija su jomis atsisveikino iškovodama dar du medalius.
Šį kartą medalių kraitį papildė Ramūnas Verbavičius ir Eugenijus Vaičaitis.
R.Verbavičius iškovojo aukso medalį rutulio stūmimo (F55 grupė) rungtyje, o E.Vaičaitis sidabru suspindo ieties metimo (F34 grupė) rungtyje.
Lietuvai atstovaujanti šalies neįgaliųjų sporto federacijos rinktinė vos per tris dienas iškovojo 12 medalių.
„Nors šiemet ir turėjome kuklesnę sportininkų delegaciją, labai džiaugiuosi puikiais mūsų atletų pasiekimais. Sportininkai įvykdė užsibrėžtus tikslus su kaupu.
Noriu pasveikinti visą mūsų delegaciją ir Lietuvą su puikiu pasirodymu pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse“, – teigė Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas.
Nakhon Ratchasima mieste vykusiose žaidynėse varžėsi 423 sportininkai iš 37 pasaulio šalių.
Lietuvai šiose varžybose atstovavo 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys.
