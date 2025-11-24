Sensacija ant Suomijos ledo: Lietuvos kerlingo rinktinė nugalėjo Europos čempiones

Lietuvės jau iškovojo daugiau pergalių nei pernai, kai debiutavo elitiniame Europos čempionato divizione, kuriame užėmė aštuntą poziciją ir per plauką išsaugojo vietą Europos elite.
Rungtynėse su šveicarėmis V. Paulauskaitės komanda, kurioje taip pat rungtyniauja Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė, Rūta Blažienė ir Justina Zalieckienė, lietuvės pranašumą įgijo ketvirtajame kėlinuke, kuriam pelnė tris taškus (4:3). Vėliau vyko lygi kova taškas į tašką, kol devintajame kėlinuke Lietuvos atstovės pelnė svarbius du taškus (7:5). Paskutiniame kėlinuke šveicarės buvo priverstos rizikuoti ir jų paskutinis paleistas akmuo skriejo netiksliai, padovanodamas lietuvėms dar tris taškus.
Pirmąją čempionato dieną lietuvės minimaliu skirtumu pralaimėjo artėjančių žiemos olimpinių žaidynių šeimininkėms italėms bei nugalėjo Vokietijos rinktinę.
„Pirmosios rungtynės visada būna nervingos, šiek tiek perdegėme pradžioje. Bet vėliau susiėmėme ir italėms pralaimėjome tik pačioje pabaigoje vienu tašku. Vakar puikiai sužaidėme su vokietėmis, pasiekėme labai džiuginančią pergalę. O šiandien esame taip pat labai laimingos, nes nugalėjome šveicares“, – džiaugėsi Lietuvos komandos kapitonė Virginija Paulauskaitė.
Šveicarijos rinktinė pastaraisiais metais yra viena iš labiausiai dominuojančių kerlingo komandų ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, todėl sekmadienį pergalė ilgam įstrigs lietuvių atmintyje.
„Sužaidėme išties puikiai. Prieš rungtynes net nesitikėjome tokio rezultato. Šveicarija yra labai stipri komanda, nuolat užimanti aukščiausias vietas svarbiausiuose čempionatuose. Mums, matyt, labai padėjo pirmoji pergalė prieš vokietes. Ant tos geros bangos pavyko puikiai sužaisti ir su šveicarėmis“, – pabrėžė V. Paulauskaitė.
Ne mažiau įspūdingas lietuvėms buvo ir pirmadienio rytas, kai Lietuvos rinktinė ketvirtajame ture 11:3 nepaliko vilčių Čekijos ekipai.
Po keturių kėlinukų lietuvės pirmavo tik 4:3, bet vėliau mūsiškės sugebėjo laimėti keturis kėlinukus iš eilės ir iškovoti įspūdingą pergalę.
Europos čempionate elite varžosi dešimt komandų. Po keturių turų nebeliko nepralaimėjusių komandų – po tris pergales turi Danija, Lietuva, Norvegija ir Švedija, po dvi – Vokietija, Italija ir Šveicarija, po vieną – Škotija ir Turkija, o be laimėjimų lieka čekės.