Lietuvos kikbokso rinktinė WAKO pasaulio čempionate kelia varžovams

Svorio kategorijoje iki 86 kg Ričardas Kulis, kuris yra šalies kovotojų asociacijos narys, nugalėjo Šveicarijos sportininką Letschą Constantiną. Kitoje kovojesvorio kategorijoje iki 75 kg Raimondas Avlasevičius užtikrintai įveikė Filipinų atstovą Banario Honorio, svorio kategorijoje virš 91 kg Modestas Juodpusis susitvarkė su Turkijos sportininku Ozeru Eminu, šioje pačioje kategorijoje Mantas Rimdeika privertė techniniu nokautu pasiduoti Indijos atstovą Singhą Akashdeepą.
Tuo tarpu svorio kategorijoje iki 67 kg Vitas Karosas nepaliko šansų Palestinos atstovui Mousa Abdel Rahmanui.
Moterų varžybose svorio kategorijoje iki 61 kg Evelina Puidaitė susitvarkė su JAV sportininke Freit Jenny.