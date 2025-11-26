Lietuvos vėjaračių taurė ir lygos finišas Kaune: nugalėtojai paaiškėjo gaudant silpstančio vėjo gūsius

Savaitgalis Kaune prasidėjo įtemptai – šeštadienį vyravęs itin silpnas vėjas vertė lenktynių komitetą gaudyti kiekvieną gūsį. Vis dėlto, prieš vėjui popiet visiškai nurimstant, teisėjams pavyko įvykdyti 5 įskaitines lenktynes keturioms startinėms grupėms. Nors vėliau sportininkai trasoje dar ilgai laukė tinkamų buriavimui sąlygų, šeštadienį startai daugiau nebuvo duoti.
Sekmadienį aerodrome stojo visiškas štilis, todėl varžybos negalėjo būti tęsiamos. Nepaisant to, šeštadienio rezultatų pakako, kad Lietuvos taurės varžybos būtų laikomos įvykusiomis, o kartu būtų oficialiai užfiksuotas ir visos Lygos finišas.
Nepaisant vėjo trūkumo, varžybos pasižymėjo rekordiniu dalyvių aktyvumu. Prie starto linijos stojo net 16 naujokų. „Production Ultra Light“ kategorija buvo tokia gausi (19 dalyvių), kad organizatoriams teko ją dalinti į du atskirus pogrupius. Tai rodo, kad vėjaračių sporto bendruomenė Lietuvoje sparčiai plečiasi.
Šio savaitgalio varžybos vainikavo dešimt mėnesių trukusį buriavimo maratoną, kuris tapo atskaitos tašku Lietuvos vėjaračių sporto istorijoje. Pirmasis LBL sezonas sujungė 62 sportininkus iš Lietuvos ir 4 Lenkijos atstovus, o beveik 30 sezono lenktynių driekėsi per skirtingas stichijas – nuo ledo iki asfalto – skirtingose Lietuvos vietovėse.
Lygos dalyvių žemėlapis apėmė didžiąją dalį Lietuvos, tačiau Šiaulių m. sporto centras „Atžalynas“ delegavo gausiausią komandą. Tuo pat metu itin rezultatyviai pasirodė Neringos sporto mokyklos atstovai, užėmę „Production Ultra Light“ grupės viršūnę. Čempionų titulai skirtingose svorio kategorijose išsiskirstė plačiai: nuo pakruojiškio „Production Super Heavy“ nugalėtojo Gedimino Baltušio ir Marijampolės SC auklėtinio, „Production Heavy“ čempiono Arvydo Gutausko iki lengviausiųjų grupėje triumfavusios neringiškės Teresės Mizgirytės.
Pati įtempčiausia kova vyko „Production Heavy“ klasėje, kur LBL čempioną Arvydą Gutauską nuo vicečempiono Aurimo Baužio po 29 lenktynių skyrė tik vienas taškas. Techninį meistriškumą geriausiai atspindi Vytauto Talalo („Production Middle“) ir Karolio Atkočaičio („Performance Middle“) rezultatai – abu sportininkai sezono įkarštyje pasiekė „tobulą seriją“, laimėdami po 10 važiavimų iš eilės. Sunkiausiųjų „Production Super Heavy“ kategorijoje viso sezono metu stabiliai dominavo Gediminas Baltušis, kurio pergalių skaičius tapo vienu įspūdingiausių lygoje.
Pilnus Lietuvos „Blokart“ vėjaračių lygos rezultatus galima rasti čia. Lietuvos „Blokart“ vėjaračių lygą organizuoja Lietuvos ledo jachtų ir vėjračių asociacija. Planuojama, kad 2026 metais lyga sugrįš su dar platesne geografija ir naujais iššūkiais.
LBL nugalėtojai ir prizininkai:
Production Ultra Light:
1. Teresė Mizgirytė
2. Jonas Mizgiris
3. Matas Jorudas
Production Light:
1. Greta Kalinauskaitė
2. Jovilė Gedmontaitė
3. Vėja Dumštaitė
Production Middle:
1. Vytautas Talalas
2. Irmantas Skiauterė
3. Aronas Skalandis
Production Heavy:
1. Arvydas Gutauskas
2. Aurimas Baužys
3. Emilis Sanvaitis
Production Super Heavy:
1. Gediminas Baltušis
2. Gustas Stankevičius
3. Emilis Sanvaitis
Performance Middle:
1. Karolis Atkočaitis
2. Titas Janulis
3. Rimvydas Mažunavičius
Performance Heavy:
1. Matas Mizgiris
2. Gediminas Petrauskas
3. Aurimas Eidukas