Lietuviai tęsia kovas WAKO pasaulio čempionate Abu Dabyje: pergalės, bronza ir daug klausimų dėl teisėjavimo

Pirmoje dienos kovoje Ričardas Kulis (svorio kategorija iki 86 kg) užtikrintai nugalėjo Makedonijos kovotoją Uzeir Nelson, taip užsitikrindamas vietą pusfinalyje ir mažiausiai bronzos medalį. Rytoj Ričardas stos į kovą dėl patekimo į finalą.
Tačiau vėlesnės kovos atnešė nemažai nusivylimo. Po vakarykštės, akivaizdžiai laimėtos Manto Rimdeikos kovos, kuri paskutinėmis sekundėmis buvo atiduota varžovui iš Turkijos, ir šiandien kilo dar daugiau abejonių dėl teisėjų darbo. Protestai buvo atmesti, o kai kurių kovų taškai, regis, buvo skaičiuojami nesuprantamai ir prieštaringai.
Ketvirtadienio rezultatai:
–75 kg: Raimondas Avlasevičius (LTU) pralaimėjo Abdelaziz Mohamed (UAE).
–67 kg: Vitas Karosas (LTU) po prieštaringos, daugybę klausimų sukėlusios kovos pralaimėjo Muhamet Deskaj (CRO).
–60 kg: Evelina Puidaitė (LTU) paskutinėmis sekundėmis teisėjų sprendimu nusileido Alina Martyniuk (UKR).
–91 kg: Edvin Salkovskij (LTU) pralaimėjo Ivan Bertic (CRO), tačiau Edvinas jau vakar buvo užsitikrinęs bronzos medalį, tad šiandien kartu džiaugiamės ir jo svariu pasiekimu.
Vis dėlto turime kuo džiaugtis – Evelina Puidaitė, nepaisant ginčytinos kovos baigties, pirmą kartą Lietuvos istorijoje suaugusiųjų merginų kategorijoje iškovojo bronzą. Tai itin svarbus ir įkvepiantis pasiekimas visai komandai ir Lietuvos kickboksui.
Diena baigėsi optimistiškai – vienintelę šiandien Lietuvos pergalę iškovojo Ričardas Kulis, rytoj kovosiantis dėl vietos didžiajame finale.