Rusijai leista grįžti į vienos sporto šakos turnyrus: priežastis – kelianti antakį

2025 m. lapkričio 27 d. 13:14
Rusijos sportininkai galės laisvai varžytis „po savo šalies vėliava“, ketvirtadienį pranešė Tarptautinė dziudo federacija (TDF), atšaukdama neutralų statusą, kuris rusų atletams buvo nustatytas po 2022 m. vasarį pradėtos invazijos į Ukrainą.
„Todėl TDF vykdomasis komitetas balsavo už tai, kad Rusijos sportininkai vėl galėtų varžytis su savo šalies vėliava, himnu ir simbolika, pradedant 2025 m. Abu Dabyje vyksiančiu Didžiojo kirčio turnyru“, – paskelbė TDF.
Rusijos federacija su džiaugsmu sureagavo į „istorinį sprendimą“, mat dziudo – prezidento Vladimiro Putino širdžiai artima sporto šaka.
„Džiaugiamės, kad Tarptautinė dziudo federacija tapo pirmąja, priėmusia tokį istorinį sprendimą“, – sakė Rusijos dziudo federacijos prezidentas Sergejus Soloveičikas.
TDF teigė, kad po to, kai toks leidimas buvo duotas Baltarusijai, kurią daugelis laiko Rusijos sąjungininke, būtų logiška, kad į organizaciją turėtų grįžti ir Rusija.
„Atsižvelgdama į naujausius įvykius, įskaitant tai, kad Baltarusijos sportininkams buvo grąžinta teisė visapusiškai atstovauti savo šaliai, TDF mano, kad dabar yra tinkama lygiomis sąlygomis leisti dalyvauti ir Rusijos sportininkams“, – teigiama pranešime.
„Rusija nuo seno buvo pasaulinio dziudo lyderė, todėl tikimasi, kad jai pilnai grįžus varžybos bus praturtintos visais lygmenimis.“
