„Kitam gyvenime su***“: UTMA ringe ginčijosi dėl „TikTok“, bet sukūrė įspūdingą kovą

O. Buinickas – populiarus socialinio tinklo „Tik Tok“ kūrėjas, kaskart surenkantis dešimtis tūkstančių peržiūrų ir turintis daugiau nei 35 tūkstančius sekėjų šioje platformoje. Populiariausias jo video turi daugiau nei milijoną peržiūrų.
„Čia yra „lempa“, ką jis daro. Yra, kas pirmieji tai pradėjo daryti, pavyzdžiui Dirkstys. Nemanot, kad jis yra toks iš „Temu“ Dirkstys?“, – UTMA organizuojamame pokalbyje vienas prieš vieną savo tuomet dar būsimajam oponentui sakė A. Misiūnas.
„Eik tu.. Tas Dirkstys tave valgė kaip obuolį tris raundus“, – atkirto O. Buinickas.
Dviejų vaikinų kova vis dėlto baigėsi įspūdingomis lygiosiomis.
Oskaras Buinickas ir Arnoldas Misiūnas „Žalgirio“ arenoje susirinkusiems žiūrovams padovanojo nuostabią kovą. A. Misiūnas pirmajame raunde savo priešininką pasiuntė į nokdauną, tačiau šis atsigavo ir likusius du raundus laimėjo.
Abu kovotojai pagal Muay Thai taisykles kovojo iki kraujo. Pirmąjį raundą 10:8 laimėjo A. Misiūnas, tačiau likusiuose dviejuose rezultatu 10:9 pranašesnis buvo O. Buinickas.
Galiausiai pagal Muay Thai taisykles buvo nuspręsta skirti lygiąsias.
Po kovos pirmasis mikrofoną į rankas paėmė O. Buinickas.
„Manau, kad reikia rematcho, ar ne, Misiūnai? Kaip manai, seni?“ – sakė jis.
„Kitam gyvenime su**siu“, – trumpai rėžė A. Misiūnas.
Nuskambėjus publikos juokui mikrofoną į rankas susigrąžino O. Buinickas.
„Tikiuosi, kad jums visiems įrodžiau, kad aš galiu kovoti su geriausiu Lietuvos kovotoju. Kad ir kaip norėjau pergalės, kad mano ranka būtų iškelta, bet mūsų abiejų ranka buvo iškelta. Ta proga noriu paspaust ranką Misiūnui, padėkot už kovą“, – publikai teigė kovotojas.