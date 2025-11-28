Areną užkūrusi daina nepadėjo: D. Rimkus-Rimkenzo UTMA čempionu netapo

Rimkenzo į ringą žengė skambant Miledi dainai „Mėlynos žibutės“, užkūrusiai „Žalgirio“ arenoje susirinkusius žiūrovus.
Vis dėlto D. Rimkus du kartus – pirmajame ir ketvirtajame raunduose – patyrė nokdauną.
Nors kitus tris raundus ekstravagantiškasis kovotojas, prieš dvikovą prisistatęs su vaizdo klipu, kuriame jam plaunami plaukai, o po to lankosi striptizo klube, laimėjo, naujuoju UTMA čempionu buvo paskelbtas Mantvydas Perednis.
Teisėjų verdiktas:
- 1 raundas – M. Perednis 10:8
- 2 raundas – D. Rimkus 10:9
- 3 raundas – D. Rimkus 10:9
- 4 raundas – M. Perednis 10:8
- 5 raundas – D. Rimkus 10:9