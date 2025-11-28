SportasKitos naujienos

Areną užkūrusi daina nepadėjo: D. Rimkus-Rimkenzo UTMA čempionu netapo

2025 m. lapkričio 28 d. 23:39
Lrytas.lt
Kaskart ką nors išradingo sumąstantis Dovydas Rimkus-Rimkenzo „UTMA 15“ renginyje dar kartą nustebino publiką, tačiau pergalės iškovoti tai nepadėjo.

Rimkenzo į ringą žengė skambant Miledi dainai „Mėlynos žibutės“, užkūrusiai „Žalgirio“ arenoje susirinkusius žiūrovus.
Vis dėlto D. Rimkus du kartus – pirmajame ir ketvirtajame raunduose – patyrė nokdauną.
Nors kitus tris raundus ekstravagantiškasis kovotojas, prieš dvikovą prisistatęs su vaizdo klipu, kuriame jam plaunami plaukai, o po to lankosi striptizo klube, laimėjo, naujuoju UTMA čempionu buvo paskelbtas Mantvydas Perednis.
Teisėjų verdiktas:
  • 1 raundas – M. Perednis 10:8
  • 2 raundas – D. Rimkus 10:9
  • 3 raundas – D. Rimkus 10:9
  • 4 raundas – M. Perednis 10:8
  • 5 raundas – D. Rimkus 10:9
UTMADovydas Rimkus-Rimkenzo

