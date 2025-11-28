SportasKitos naujienos

„UTMA 15“ prasidėjo: po vienos iš kovų iš ringo paspruko abu kovotojai Ukrainietis buvo diskvalifikuotas

2025 m. lapkričio 28 d. 18:01
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Penktadienį Kaune – kovos menų šventė. „Žalgirio“ arenoje 18:00 val. prasidėjo „UTMA 15“ renginys, suburiantis vienus geriausių šalies kovotojų, o vakarą vainikuos Egidijaus Kavaliausko kova dėl EBU pusvidutinio svorio Europos čempiono titulo.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai bus pirmasis kartas, kai E. Kavaliauskas kovos Lietuvoje.
„UTMA 15“ renginyje taip pat išvysime kovojančius ir du iš pačių populiariausių lietuvių kovotojų – Dominyką Dirkstį ir Dovydą Rimkų-Rimkenzo.
Pagrindinių kovų pradžia – 21:30 val. Iki tol vyks keturios bokso kovos „Early-Prelims“ ir keturios kovos „Prelims“ dalyse.
Pirmosios keturios kovos buvo nemokamai transliuojamos „YouTube“ platformoje, likusios transliacijos bus rodomos „UTMA“ internetiniame puslapyje.
Kovų sąrašas:
  • Early prelims
    • Korede Lawrence – Edgaras Skurdelis | boksas, svorio kategorija iki 61,2 kg
    • Hamza Ourahou – Algirdas Baniulis | boksas, sunkiasvorių kategorija
    • Vaggelis Soumpakas – Aleksandr Trofimčuk | boksas, kategorija iki 70 kg
    • Jonathan Exequiel Vergara – Bohdan Myronets | boksas, sunkiasvorių kategorija
  • Prelims
    • Pavelas Majauskas – Žygimantas Kiudelis | kikboksas, svorio kategorija iki 63,5 kg
    • Robert Masters – Deividas Žamba | mišrūs kovos menai, svorio kategorija iki 61,2 kg
    • Szymon Soltys – Ignas Pauliukevičius | kikboksas, sunkiasvorių kategorija
    • Oskaras Buinickas – Arnoldas Misiūnas | Muay Thai, svorio kategorija iki 83,9 kg
  • Main Card
    • Evaldas Balsys – Matas Pultaražinskas | kikboksas, svorio kategorija iki 67,5 kg
    • Ahavat Gordon – Nauris Bartoška | Muay That, svorio kategorija iki 63,5 kg
    • Mantvydas Perednis – Dovydas Rimkus | kikboksas, svorio kategorija iki 77,1 kg
    • Ričards Ozols – Dominykas Dirkstys | kikboksas, svorio kategorija iki 86 kg
    • Samuel Molina – Egidijus Kavaliauskas | boksas, svorio kategorija iki 66,7 kg
UTMAEgidijus KavaliauskasDominykas Dirkstys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.