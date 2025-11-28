Tai bus pirmasis kartas, kai E. Kavaliauskas kovos Lietuvoje.
„UTMA 15“ renginyje taip pat išvysime kovojančius ir du iš pačių populiariausių lietuvių kovotojų – Dominyką Dirkstį ir Dovydą Rimkų-Rimkenzo.
Pagrindinių kovų pradžia – 21:30 val. Iki tol vyks keturios bokso kovos „Early-Prelims“ ir keturios kovos „Prelims“ dalyse.
Pirmosios keturios kovos buvo nemokamai transliuojamos „YouTube“ platformoje, likusios transliacijos bus rodomos „UTMA“ internetiniame puslapyje.
Kovų sąrašas:
- Early prelims
- Korede Lawrence – Edgaras Skurdelis | boksas, svorio kategorija iki 61,2 kg
- Hamza Ourahou – Algirdas Baniulis | boksas, sunkiasvorių kategorija
- Vaggelis Soumpakas – Aleksandr Trofimčuk | boksas, kategorija iki 70 kg
- Jonathan Exequiel Vergara – Bohdan Myronets | boksas, sunkiasvorių kategorija
- Prelims
- Pavelas Majauskas – Žygimantas Kiudelis | kikboksas, svorio kategorija iki 63,5 kg
- Robert Masters – Deividas Žamba | mišrūs kovos menai, svorio kategorija iki 61,2 kg
- Szymon Soltys – Ignas Pauliukevičius | kikboksas, sunkiasvorių kategorija
- Oskaras Buinickas – Arnoldas Misiūnas | Muay Thai, svorio kategorija iki 83,9 kg
- Main Card
- Evaldas Balsys – Matas Pultaražinskas | kikboksas, svorio kategorija iki 67,5 kg
- Ahavat Gordon – Nauris Bartoška | Muay That, svorio kategorija iki 63,5 kg
- Mantvydas Perednis – Dovydas Rimkus | kikboksas, svorio kategorija iki 77,1 kg
- Ričards Ozols – Dominykas Dirkstys | kikboksas, svorio kategorija iki 86 kg
- Samuel Molina – Egidijus Kavaliauskas | boksas, svorio kategorija iki 66,7 kg
