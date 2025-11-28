Įspūdingas D. Dirksčio triumfas – nokautu: latvis klūpėjo kruvina galva

Dominykas Dirkstys, kaip jam dažnai įprasta, dvikovą prieš latvį Ričardą Ozolą pradėjo aktyviais veiksmais. Bandydamas keliu atakuoti oponentą D. Dirkstys jau pirmajame raunde išlėkė iš ringo ir nukrito ant komentatorių stalo.
Panaši situacija pasikartojo trečiojo raundo pabaigoje. Šįkart D. Dirkstys latviui smūgiavo kaire ranka, tačiau šis pasilenkė ir prie ringo virvių buvę abu atletai iš jo išvirto.
Galiausiai kovos nugalėtojas paaiškėjo ketvirtajame raunde, kuris R. Ozolą paliko kruviną.
Iki raundo pabaigos likus kiek mažiau nei dviems minutėms D. Dirkstys stipriu smūgiu keliu į priešininko galvą parguldė R. Ozolą, kuriam jo komandos atstovai dar ilgai valė kraują.
D. Dirkstys – naujasis UTMA čempionas.