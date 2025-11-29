D. Dirksčio pasiekimus išjuokęs S. Maslobojevas neatmeta sutikti su kovos pasiūlymu

Dominykas Dirkstys penktadienį „UTMA 15“ turnyre įveikęs latvį Ričardą Ozolą tapo UTMA čempionu ir eilinį kartą metė iššūkį Sergejui „Kuvaldai“ Maslobojevui.
Šįkart 38-erių S.Maslobojevas sureagavo į 24-erių klaipėdiečio kvietimą.
Jaunojo sportininko titulus išjuokęs S.Maslobojevas pareiškė, jog yra skirtingose su lygose su D.Dirksčiu, tačiau neatmetė galimybės žengti į ringą kovai.
„Iš žiniasklaidos pamačiau, kad vakar Dominykas Dirkstys man metė iššūkį.
Iš sportinės pusės ši dvikova man visiškai neįdomi, nes tokia kova nei mano karjerai, nei mano legacy nieko neduotų. Atvirkščiai, iš sportinės pusės skirdamas laiką tokio lygio kovoms tik rizikuočiau sumenkinti tai, ką kūriau visą gyvenimą.
Kas to nesupranta, pasakysiu taip: mes esame šiek tiek skirtingose lygose. Vienas iš mūsų yra kovotojas, į kurį orientuojasi pasaulinio lygio atletai, o kitas važinėja į „tarptautinius turnyrus“, kurių lygis… na, žemiau kritikos. Į tokias varžybas net mano klubo jaunimas nevyktų. Ir ne todėl, kad nenorėtų kovoti, o todėl, kad dėl tų varžybų lygio būtų gėda po ten iškovotų pergalių vadintis neva „pasaulio“ ar „Europos“ čempionais.
Tokie titulai suprantantiems mūsų sportą sukelia tik šypsenas.
Todėl sportinė šitos kovos vertė yra lygi nuliui.
Vis dėlto, jeigu Dominykas su organizacija ateitų su tikrai solidžiu finansiniu pasiūlymu, tai kodėl gi ne?
Žiūrovams visada galiu padaryti gerą šventę ringe. Bet čia jau būtų verslo klausimas, o ne sportinė intriga.
O pačiam Dominykui nuoširdžiai linkiu treniruotis, rinkti rimtesnes pergales ir vis dėlto bandyti kilti į viršų sportine prasme.
Tie Lietuvos sportininkai, kurie eina būtent šiuo keliu, šią savaitę buvo išvykę į WAKO pasaulio čempionatą.
Labai džiaugiuosi dėl jų, o dar labiau dėl to, kad jų dėka Lietuva pasiekė istorines aukštumas ir iškovojo net tris pasaulio čempionato medalius.
Ten kovojama dėl tikrų, o ne popierinių pergalių ir titulų su tikrai stipriausiais.
Linkiu visiems geros dienos ir kviečiu šį sekmadienį, 20:55 val., Vilniaus oro uoste (BT347) kartu pasitikti Lietuvos kikbokso rinktinę. Ateikite, pasveikinkite mūsų sportininkus, nes jie tikrai to nusipelnė“, – „Facebook“ paskyroje rašė S.Maslobojevas.
