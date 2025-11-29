Lietuvos irklavimo federacijos prezidentu perrinktas M. Griškonis

Prezidento rinkimuose dalyvavo du kandidatai – bendruomenė rinkosi tarp nuo 2021-ųjų federacijai vadovaujančio M. Griškonio ir tris kadencijas (2009–2021 m.) iki tol dirbusio Dainiaus Pavilionio. Tiesa, pastarasis kandidatas rinkiminėje konferencijoje nepasirodė.
Konferencijoje dalyvavo 29 iš 31 balsavimo teisę turinčių narių. Prezidento rinkimuose M. Griškonis sulaukė 27 balsų, 2 nariai susilaikė.
„Labai džiaugiuosi, kad per ketverius darbo metus pasitikėjimas manimi ir mano komanda dar labiau išaugo – 2021 metais sulaukiau 21 balso, o šiemet 27. Tai rodo, kad bendruomenė mumis pasitiki ir patiki mums pratęsti pradėtus darbus“, – rinkimų rezultatus komentavo M. Griškonis.
Perrinktas prezidentas į LIF viceprezidentus pateikė karjeras baigusių irkluotojų kandidatūras – olimpinio bronzos medalio laimėtoją Donatą Karalienę ir pasaulio čempioną Rolandą Maščinską. Abu jie patvirtinti naujose pareigose: už Donatą balsavo 28, už Rolandą – 26 nariai.
Irklavimo bendruomenės nariai taip pat išrinko šešis naujus Vykdomojo komiteto (VK) narius. Savo kandidatūras į šias pozicijas pateikė septyni asmenys, o išrinkti buvo šie: Laimutė Venclovaitė (28), Aurimas Adomavičius (27), Lina Šaltytė-Masilionė (26), Viktoras Peškauskas (26), Kęstutis Butkus (22), Edita Lavickienė (22). Asta Zablockytė surinko 9 balsus.
Šis šešetukas, prezidentas ir du viceprezidentai artėjančius ketverius metus sudarys 9 narių Vykdomąjį komitetą.
„Vykdomajame komitete šią kadenciją turėsime net penkis olimpiečius – sportininkus, pasiekusius pačius aukščiausius rezultatus Europos ir pasaulio čempionatuose ar net olimpinėse žaidynėse. Džiugu, kad Vykdomąjį komitetą sudarys profesionalai, suprantys šį sportą, ir specialistai, irklavime turintys labai didelę patirtį, – naujos komandos sudėtį vertino perrinktas prezidentas.
– Norėčiau, kad sportininkų rezultatai išliktų tokie aukšti, kokius turime dabar, taip pat skirsime didelį dėmesį pakrančių irklavimui ir irklavimo plėtrai visoje Lietuvoje.“
Apeliacinės komisijos nariais patvirtinti Edmundas Daukantas, Rima Karalienė ir Ignė Zabulionytė. Sulaukęs 28 balsų pirmininku išrinktas E. Daukantas. Trenerių tarybos pirmininku vienbalsiai patvirtintas Antanas Lavickas.
Konferencijos pradžioje M. Griškonis nariams pateikė LIF Vykdomojo komiteto keturmečio ciklo (2021–2025 m.) ataskaitą bei LIF Garbės ženklu apdovanojo lapkričio 16 dieną 80-ąjį gimtadienį šventusį Vladislavą Sokolinskį. Beveik šešis dešimtmečius irkluotojus ugdantis legendinis specialistas yra vos dvyliktasis žmogus, gavęs šį garbingą apdovanojimą.