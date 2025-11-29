Emocijos Kaune: triumfavęs E. Kavaliauskas tapo Europos čempionu, o jo varžovas liejo pyktį

Lietuvoje pirmą kartą profesionalaus bokso kovoje rungęsis E. Kavaliauskas – naujasis Europos čempionas.
Po dvylikos raundų kovos nugalėtoją nusprendė teisėjai, kurių verdiktas buvo aiškus – nugalėjo lietuvis. Pirmasis arbitras teigė, kad kovą 115:114 laimėjo S. Molina, tačiau kiti du teisėjai 115:113 pranašumą davė lietuviui.
Dėl tokio sprendimo sutriko net ir kovos teisėjas, iš pradžių į viršų kėlęs ispano ranką.
Po dvikovos su verdiktu S. Molina nesutiko ir su ašaromis paliko ringą.
„Visi žino, kad aš laimėjau. Stengiausi. Čia yra melas, – šaukė S. Molina. – Gal ne taip suskaičiavo.“
37-erių E. Kavaliauskui jau pirmajame raunde buvo prakirstas kairysis antakis. Nors antrajame ir trečiajame raunduose lietuvis stabilizavo kovos ritmą, ketvirtajame raunde buvo galima matyti, kad prakirstas buvo ir dešinysis patyrusio kovotojo antakis.
Penktajame raunde net keli stiprūs lietuvio smūgiai, vadinamieji jabai, pasiekė tikslą.
Prieš kovą ekspertai akcentavo, kad vienas iš pagrindinių ginklų, kaip E. Kavaliauskas gali laimėti kovą, yra kantrybė laukiant savojo šanso. Būtent to lietuvis ir siekė.
Smūgių jėga pasižymintis boksininkas kuo toliau, tuo labiau vargino varžovą ir galiausiai perėmė kovos iniciatyvą.
Kai jau atrodė, kad lietuvis perlaužė dvikovos eigą, jo oponentas atlaikė E. Kavaliausko smūgius, o vėlesniuose raunduose S. Molina mosikuodamas rankomis kartais net erzindavo tiek savo priešininką, tiek ir „Žalgirio“ arenoje susirinkusius žiūrovus.
Galiausiai kova nusikėlė į lemiamą – dvyliktąjį – raundą.
Paskutiniosios 20 kovos sekundžių buvo įspūdingos: tiek S. Molina, tiek ir E. Kavaliauskas keitėsi galingais smūgiais. Po 12 raundų teisėjų sprendimu pranašesnis buvo E. Kavaliauskas.