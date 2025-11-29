T. Kumeliauskas ledo ritulio derbyje padovanojo pergalę „Energijai“

Pergalingą įvartį pratęsimo metu pelnė Tadas Kumeliauskas (61:34), ant ledo sugrįžęs po traumos.
Nugalėtojų gretose dar pasižymėjo Karolis Krasilnikovas (14:54, Dovydas Laimutis) ir Dominykas Škadauskas (51:42, Nazaras Ružnikovas, Sergijus Lohačius).
Vilniaus komandai įvarčius pelnė Aleksas Maunula (04:10, Laisvydas Kudrevičius, Dominykas Motiejūnas), Nolanas Džeimsas Reganas (12:32, Tomašas Krukovskis, Artiomas Redko).
Reto atkaklumo rungtynėse vilniečiai gretai baudė varžovus daugumoje, o kėlinio viduryje pasinaudojo grubia šeimininkų klaida gynyboje ir padvigubino persvarą.
„Energija“ sušvelnino skirtumą dar pirmajame kėlinyje po metimo iš toli.
Trečiajame kėlinyje šeimininkai ilgai ieškojo galimybių lyginti rezultatą, kol tai trečiu bandymu padarė D.Škadauskas.
Pratęsimo metu meistriškai pergalę išplėšė T.Kumeliauskas.
„Energija“ į varžovų vartų plotą metė 37 kartus, vilniečiai atsakė vos 2 metimais mažiau.
Abi komandos tarpusavyje susitiks dar kartą rytoj, sekmadienį, 19.30 val. Vilniaus pramogų arenoje.
Vilniaus Hockey PunksElektrėnų EnergijaLedo ritulys
