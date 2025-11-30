Lietuva iškovojo tris bronzos medalius – vienas geriausių rezultatų WAKO pasaulio kikbokso čempionatuose

Bronzos medaliais pasipuošė:
Evelina Puidaitė – svorio kategorija iki 60 kg;
Edgaras Šalkovskis – svorio kategorija iki 91 kg;
Ričardas Kulis – svorio kategorija iki 86 kg, vienas iš LTU Kovotojų asociacijos steigėjų ir aktyvių narių.
Šis rezultatas – vienas stipriausių, kokį Lietuvos sportininkai yra pasiekę pasaulio kikbokso čempionatuose.
„Tai – vienas geriausių Lietuvos rezultatų WAKO pasaulio čempionatuose. Mūsų sportininkai pademonstravo stiprų charakterį, profesionalumą ir ryžtą. Trys bronzos medaliai – didžiulis pasiekimas, rodantis, kad Lietuva sėkmingai konkuruoja su stipriausiomis pasaulio kikbokso valstybėmis. Didžiuojuosi visa komanda ir kiekvienu sportininku, įdėjusiu širdį į šias kovas“, – teigia LTU Kovotojų asociacijos vadovas Alpas Mikalauskas.
„Dar metų pradžioje su rinktinės vyr. teneriu Andriumi Šipaila aptarėme, kad į pasaulio čempionatą vyks gausi Lietuvos kovotojų delegacija, nes tai yra viena iš retų galimybių atstovauti šaliai pačiu aukščiausiu lygiu, o kovotojams – pasisemti rimtų varžybų patirties. Dėl šios galimybės kovotojai atsisakė dalyvavimo komerciniuose turnyruose, skyrė savo asmenines lėšas tiek pasiruošimui, tiek dalyvavimui čempionate. Federacijos vardu noriu visiems nuoširdžiai padėkoti ir tikiu, kad įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai pasaulio kikbokso čempionate suteiks kovotojams pasitikėjimo ir naujų galimybių jų sportiniame kelyje. Lietuviai dar kartą pasauliui priminė, kad esame vieni stipriausių kovotojų pasaulyje, išlaikome ir tęsiame ilgametes kikbokso tradicijas bei nusipelnome visuotinos pagarbos“– sako Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.