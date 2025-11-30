UTMA kovoje diskvalifikuotas ukrainietis pateikė protestą Lietuvos profesionalaus bokso federacijai

Penktadienį Kaune „Žalgirio“ arenoje vykusiame kovų turnyre ukrainietis susitiko su argentiniečiu Jonathanu Exequieliu Vergara.
Dominavęs B.Mironetas varžovą į nokdauną siuntė pirmajame raunde, o antrajame raunde likus kovoti 42 sek. kartojo tą patį.
Visgi Argentinos sportininkas su komanda turėjo pretenzijų, jog smūgis buvo nelegalus į pakaušį. Nors ringe teisėjas pradėjo skaičiuoti laiką, po kelių sekundžių kova buvo sustabdyta pareiškus, jog ukrainiečio smūgis buvo nelegalus.
Pasipiktinęs B.Mironetas nieko nelaukdamas paliko ringą, o jo treneris socialianiame tinkle pranešė, jog dėl šio epizodo kreipėsi Lietuvos profesionalaus bokso federaciją, prašydama pakeisti kovos baigtį.
Bogdanas Mironetas Lietuvoje kovojo prieš argentinietį boksininką Jonathaną Exequielį Vergara. Pirmajame raunde Bogdanas švariai pasiuntė varžovą į nokdauną. Antrajame raunde varžovas pasilenkė ir nulenkė galvą, dėl ko įvyko atsitiktinis kontaktas į pakaušio sritį – pagal bokso taisykles tai nėra neteisėtas smūgis.
Ringui vadovavęs teisėjas iš pradžių įskaitė nokdauną ir sustabdė kovą – pergalė nokautu/techniniu nokautu buvo skirta B. Myronetsui. Tačiau kilus nesusipratimams už ringo ribų, rezultatas buvo pakeistas į diskvalifikaciją, nors atsitiktinis kontaktas įvyko dėl paties varžovo judesio. Nebuvo skirta jokio įspėjimo ar taškų atėmimo.
Mes pateikėme oficialų protestą Lietuvos profesionalaus bokso federacijai. Prašome sugrąžinti nokautu/techniniu nokautu pergalę arba pripažinti kovą be nugalėtojo. Stovime už teisingumą, dėkojame visiems už palaikymą. Tik sulaukę atsakymo iš karto jus informuosime“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė treneris I.Mesmaras.
UTMABoksaskovos menai
